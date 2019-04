"Czy ta akcja jest obliczona na memowy viral?". Internauci komentują kampanię Jakiego





Patryk Jaki ogłosił w mediach społecznościowych, że poszukuje wolontariuszy do kampanii przed majowymi wyborami do europarlamentu. Plakat promujący akcję wzbudził zainteresowanie internautów. "Wybrać sobie mejla: trzypijaki!?????? Buahahahahahahahahaha! No, miszcz!" - napisał Andrzej Saramonowicz, odnosząc się do adresu mailowego, na który można przesyłać zgłoszenia do pomocy w kampanii.

PiS przedstawiło kolejnych kandydatów do Parlamentu Europejskiego W wyborach do... czytaj dalej » Chcesz walczyć ze mną o lepszą Polskę? Chcesz, aby Europa wróciła do korzeni? - pyta Patryk Jaki w swoich oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych i zachęca wolontariuszy do wzięcia udziału w kampanii przed wyborami do europarlamentu.

Kampania Patryka Jakiego

Wiceminister, ponieważ startuje jako trzeci na liście Zjednoczonej Prawicy z okręgu małopolsko-świętokrzyskiego, zaprasza "osoby z Małopolski i Świętokrzyskiego".

Na plakacie promującym kampanię Patryka Jakiego, pod jego zdjęciem na tle splecionych nad mapą Polski rąk, znajdują się między innymi hasła z hashtagami #stopimigrantom #stoplgbt+, #walkazprzestepczoscia #patriotyzm.









Na stronie Patryka Jakiego wymienione są też poszczególne elementy programu wyborczego. Znajdują się tam między innymi takie hasła: "ochrona dobrego imienia Polski na arenie międzynarodowej", "ochrona wartości chrześcijańskich" czy "dbanie o interesy polskich rodzin na arenie EU".

Komentarze

Na plakacie umieszczono też adres mailowy "3pjaki@gmail.com".

Zwrócił on uwagę między innymi Andrzeja Saramonowicza, który na Facebooku napisał: "Wybrać sobie mejla: trzypijaki!?????? Buahahahahahahahahaha! No, miszcz! No, krul! No, golden rablador!".





"Kto to wymyśla? Adres mail 3pjaki... 3pijaki.... trzy pijaki. Czy ta akcja jest obliczona na memowy viral? - zastanawia się na Twitterze jedna z komentujących kampanię, Olga Letycja, i dodaje: "Budowanie wizerunku w social media to jednak sztuka, jak widać wciąż jeszcze odległa dla polskich polityków".



Kto to wymyśla? Adres mail 3pjaki... 3pijaki.... trzy pijaki.

Czy ta akcja jest obliczona na memowy viral?



Budowanie wizerunku w social media to jednak sztuka, jak widać wciąż jeszcze odległa dla polskich polityków. pic.twitter.com/BeZfO9UwSQ — Olga Letycja (@OlgaLetycja) 11 kwietnia 2019

Daniel Łaga, warszawski radny, również zwrócił uwagę na sam adres mailowy.

"Najfajniejsze w tym plakacie i tak są te trzy pjaki "3PJAKI" na dole, mega!" (pisownia oryginalna - red.)" - napisał.



Najfajniejsze w tym plakacie i tak są te trzy pjaki ”3PJAKI” na dole mega! — Daniel Powiśle (@D_Laga76) 9 kwietnia 2019

"Szkoda, że strajkują nauczyciele w szkołach podstawowych. Mogliby wyjaśnić Patrykowi Jakiemu, że walczy się 'w obronie Polski', a nie 'o obronę. Smutne, że post z błędem językowym oznaczono hasztagiem #patriotyzm" - zwrócił uwagę na Twitterze Bartosz Wieliński.



Szkoda, że strajkują nauczyciele w szkołach podstawowych.

Mogliby wyjaśnić @patrykjaki, że walczy się ”w obronie Polski”, a nie ”o obronę”



Smutne, że post z błędem językowym oznaczono hasztagiem #patriotyzm#Hatakumba#strajknauczycieli

cc: @skrupulatnypic.twitter.com/lU3gbUQ0Ru — Bartosz T. Wieliński (@Bart_Wielinski) 9 kwietnia 2019

Pod plakatem Jakiego na profilu polityka na Facebooku pojawiły się także komentarze internautów popierających kampanię.

"Jestem z Panem panie Jaki . Dziękuję za odwagę szczerość uczciwość i patriotyzm . Potrzebujemy w rządzie właśnie takich ludzi jak pan" - napisała jedna z internautek na Facebooku.

"Cierpliwości i odwagi , jeśli mogę być pomocna to jestem do dyspozycji" - napisała inna komentująca.

"Dobrze sobie radzisz Patryku masz nasze poparcie" - dodał jeden z komentujących.



"Ja codziennie buduję Polskę: empatyczną, czułą i opiekuńczą - nie będę z Panem walczył, ani dla Pana walczył" - napisał natomiast inny internauta.