Kamil Durczok nie trafi do aresztu. Sąd nie zgodził się z prokuraturą





Sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie znanego dziennikarza, Kamila Durczoka (jego obrońca w rozmowie z nami zgodził się na prezentacje danych osobowych i wizerunku dziennikarza). O najsurowszy środek zapobiegawczy wnioskowała prokuratura, która zarzuciła 51-latkowi sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie autem w stanie nietrzeźwości.

Piotrkowska prokuratura chciała, żeby Kamil Durczok trafił do aresztu między innymi w związku z grożącą mu surową karą. Za zarzucane mu czyny grozi do 12 lat więzienia.

O decyzji sądu poinformował nas obrońca dziennikarza, mec. Michał Zacharski. Zaznaczył, że od samego początku uważał, że wniosek o tymczasowe aresztowanie Kamila Durczoka. był "bezzasadny".

- Sąd podzielił przedstawioną przez nas argumentację, że zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym nie znajduje odzwierciedlenia w zebranym materiale dowodowym. Według sędziego prawdopodobieństwo, że doszło do surowszego z zarzucanych mojemu klientowi przestępstw, nie jest duże - mówi w rozmowie z tvn24.pl mec. Zacharski.

W jego ocenie, sąd tym samym dokonał innej interpretacji faktów, niż zrobiła to prokuratura.

Obrońca dziennikarza wskazał przy tym, że za brakiem aresztu przemawiała też postawa jego klienta.

- Wyraził on wolę współpracy i złożył obszerne wyjaśnienia - mówi mec. Zacharski.

Po wyjściu z sali Durczok poinformował, że przyznał się do kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości (za to przestępstwo grozi do dwóch lat więzienia) i w krótkim oświadczeniu m.in. przeprosił rodzinę i najbliższych.

Względem dziennikarza zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze - poręczenie majątkowe w wysokości 15 tys. złotych, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Potwierdził nam to jego obrońca.

Na razie nie wiadomo, czy prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu.

Kolizja na autostradzie

Do kolizji doszło w piątek około godziny 12:50 na remontowanym odcinku autostrady A1 w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego.

Bmw prowadzone przez 51-letniego dziennikarza jechało w kierunku Katowic. Pojazd uderzył w gumowe pachołki na zwężeniu drogi - jeden z nich uderzył auto nadjeżdżające z przeciwka. Na szczęście, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.



Asp. Ilona Sidorko z piotrkowskiej policji informowała, że kierowca miał w momencie zatrzymania 2,5 promila alkoholu.

- Po zdarzeniu trafił do policyjnej izby zatrzymań - mówiła wówczas Sidorko.

W niedzielę, po wytrzeźwieniu, Kamil Durczok. został przewieziony do piotrkowskiej prokuratury rejonowej, gdzie zostały mu przedstawione zarzuty.

Kamil Durczok karierę rozpoczął w Radiu Katowice. Od 1993 do 2006 roku pracował w Telewizji Polskiej, był między innymi jednym z prowadzących główne wydania "Wiadomości". Dziewięć kolejnych lat spędził w TVN - pełnił funkcję redaktora naczelnego "Faktów". Od 2016 roku współpracował z telewizją Polsat News, w której prowadził program publicystyczny. Ostatni raz na tej antenie pojawił się pod koniec 2017 roku. Dziennikarz do niedawna miał portal internetowy Silesion.pl, który w kwietniu tego roku zniknął z sieci.