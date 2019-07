Kamil D. spowodował kolizję. Miał 2,5 promila

Według nieoficjalnych informacji, dziennikarz Kamil D. spowodował kolizję, prowadząc auto pod wpływem alkoholu. Do zdarzenia doszło na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim.

Do zdarzenia doszło w piątek na autostradzie A1 około godziny 12.50. W wypadku nikt nie został ranny.

Według nieoficjalnych informacji, za kierownicą samochodu BMW X6 siedział dziennikarz telewizyjny Kamil D. Policja na razie tego nie potwierdza.

51-letni kierowca, 2,5 promila alkoholu

- Mogę jednie powiedzieć, że doszło do wydarzenia, w którym nikt nie ucierpiał. 51-letni kierowca w wydychanym powietrzu miał 2,5 promila alkoholu - przekazała w rozmowie z portalem tvn24.pl aspirant Irena Sidorko, oficer prasowa komendy miejskiej policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Według naszych informacji, policję wezwali inni kierowcy, obserwujący podejrzane zachowanie prowadzącego BMW. Wjechał on w gumowe pachołki na zwężeniu drogi. Jeden z potrąconych pachołków uderzył auto nadjeżdżające z naprzeciwka. Kierowca nie był w stanie opuścić pojazdu o własnych siłach.

- Na miejscu trwają czynności, za wcześnie jest, by informować, jakie decyzje zostaną podjęte wobec kierowcy terenowego BMW - powiedziała oficer prasowa piotrkowskiej komendy.

Uszkodzone auto

Jak podaje "Dziennik Łódzki", w samochodzie prowadzonym przez Kamila D. uszkodzone zostały między innymi przedni zderzak, lewy błotnik i przednia szyba.

Przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia.

Aspirant Sidorko poinformowała, że kierowca został zabrany na komendę policji i że na razie nie zapadła decyzja, czy trafi on do policyjnej izby zatrzymań.



- Na pewno zostanie ukarany za spowodowanie kolizji oraz przestępstwo, jakim jest jazda w stanie nietrzeźwości. Grozi za nią do 2 lat więzienia - dodała Sidorko.

Kamil D. spowodował kolizję na A1