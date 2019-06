Próbował ukraść transformator, poraził go prąd. Spadł z wysokości kilku metrów





Foto: KPP Kamienna Góra | Video: TVN24 Wrocław Mężczyzna trafił do szpitala śmigłowcem LPR

W czwartek nad ranem mężczyzna wspiął się na słup średniego napięcia i próbował ukraść zamontowany na nim transformator. Nie udało mu się, bo - jak informuje policja - najprawdopodobniej został porażony prądem. Spadł z wysokości 4-5 metrów. Jego stan był na tyle poważny, że wezwano śmigłowiec LPR.

Po godzinie 5 rano służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że na ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku leży mężczyzna, który wymaga pilnej pomocy medycznej.

Kiedy ratownicy dotarli na miejsce, zastali poważnie rannego 32-letniego mężczyznę, z którym nie można było nawiązać kontaktu. Prawdopodobnie miał połamane żebra i szereg innych obrażeń. Podjęto decyzję, żeby przetransportować go do szpitala we Wrocławiu. Wezwano śmigłowiec LPR.

Rażony prądem, spadł z wysokości

Auto na dachu garażu. Tak zakończył się pościg Młody kierowca,... czytaj dalej » Wyjaśnianiem sprawy zajęła się policja. Czynności prowadzone są przez funkcjonariuszy w kierunku usiłowania kradzieży.

- W godzinach porannych mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego wszedł na słup średniego napięcia i usiłował ukraść transformator. Świadczą o tym między innymi narzędzia znalezione przy słupie. W pewnym momencie mężczyzna został porażony prądem i spadł z wysokości czterech, do pięciu metrów. Pogotowie powiadomił mężczyzna, który prawdopodobnie działał razem z nim. Oddalił się, kiedy na miejscu pojawili się ratownicy - mówi Paulina Basta, rzecznik kamiennogórskiej policji.

Nieopodal miejsca zdarzenia stał samochód należący - według policji - do sprawców zamieszania. Został odholowany i zabezpieczony na policyjnym parkingu do wyjaśnienia sprawy.

Funkcjonariusze sprawdzą też, czy opisywaną wyżej sprawę można połączyć z podobną kradzieżą, której w ostatnim czasie ktoś dokonał w Marciszowie, oddalonym od Kamiennej Góry o 10 kilometrów.

Do zdarzenia doszło w Kamiennej Górze:



Mapy dostarcza Mapy dostarcza Targeo.pl