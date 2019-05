Pali się bus i za chwilę wybucha. A kobieta przestawia swoje auto

W Kamiennej Górze (Dolnośląskie) z niewiadomych przyczyn zapalił się samochód dostawczy. Po chwili ogniem zajął się stojący obok samochód osobowy. Właścicielka fiata, widząc, co się dzieje, wsiadła do płonącego auta i je przestawiła.

W czwartek późnym popołudniem, kiedy strażacy dotarli na miejsce zdarzenia, zastali dużych rozmiarów pożar samochodu dostawczego. Ogniem objęty był też przód osobowego fiata, który niemal przylegał do busa.

- W trakcie dojazdu zauważyliśmy, że pani, która kierowała samochodem osobowym marki Fiat Panda, wsiadła do samochodu i odjechała do tyłu - mówi Sławomir Helfoier z kamiennogórskiej straży pożarnej.

Nie chciała odejść od samochodu

Harwester doszczętnie spłonął, policja szuka sprawcy W Nadleśnictwie... czytaj dalej » Moment ten nagrał świadek zdarzenia. Na filmie widać, jak kobieta w pośpiechu wsiada do samochodu, odpala go i cofa. Po chwili wychodzi z samochodu, ale się nie oddala. Dopiero interweniujący strażacy odciągają ją na bezpieczną odległość. W międzyczasie któryś z elementów samochodu dostawczego eksplodował, co również jest widoczne na nagraniu. Kobieta była dosłownie kilka metrów dalej.

W wyniku pożaru nikomu nic się nie stało. Spaleniu uległ cały przód dostawczego renault i część przodu osobowego fiata. Pod wpływem wysokiej temperatury ucierpiała także infrastruktura drogowa.

Do zdarzenia doszło w Kamiennej Górze:



