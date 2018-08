Pokłócili się, wyszła z jego mieszkania. Kiedy wróciła, udusił ją i zgłosił się na policję





Pracowali razem, ale łączyła ich też bliższa relacja. Podczas ostatniej wspólnej imprezy pokłócili się. Kobieta wyszła z jego mieszkania. Kiedy do niego wróciła, 25-latek ją udusił. Mężczyzna usłyszał już zarzut zabójstwa. Sam się zgłosił na komendę i przyznał się. Najbliższe trzy miesiące spędzi za kratami.

Sąd Rejonowy w Kaliszu zastosował w poniedziałek trzymiesięczny areszt wobec 25-letniego mężczyzny, podejrzanego o zabicie 29-letniej kobiety.

- Mężczyzna przyznał się do zabójstwa. Usłyszał już zarzut zabójstwa - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.



- Ze względu na fakt, że podejrzanemu grozi od 8 do 15 lat, 25 lat lub dożywcie, kaliski sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował trzymiesięczny areszt - dodaje prokurator.

Był pod wpływem alkoholu

Do zdarzenia doszło w sobotę w mieszkaniu przy ul. Harcerskiej w Kaliszu. Policja przybyła na miejsce zdarzenia po tym, jak na komendzie pojawił się 25-letni mężczyzna i poinformował, że zabił kobietę. We wskazanym przez niego mieszkaniu znaleziono zwłoki 29-letniej kobiety.



Prokurator poinformował, że 25-latek pił w mieszkaniu alkohol z kolegą. Po jakimś czasie dołączyła do nich kobieta, znajoma z pracy 25-latka.



- Do wyjaśnienia zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 25 i 36 lat. W niedzielę przesłuchano kilkunastu świadków, a ciało kobiety zabezpieczono do sekcji. Nie wiemy jeszcze, czy kobieta także piła alkohol. Wiemy, że była ze sprawcą w nieformalnym związku – poinformował Maciej Meler.

Wróciła do domu, tam zginęła

Podczas imprezy między sprawcą a ofiarą doszło do sprzeczki. Powodem była zazdrość. Kobieta wyszła z mieszkania, a 25-latek wybiegł za nią na ulicę i tam zaczął ją dusić.

- Napastnika odciągnął od kobiety przypadkowy mężczyzna, który przejeżdżając samochodem, zauważył zdarzenie - powiedziała Monika Rataj z biura prasowego kaliskiej policji.



29–latka wróciła do mieszkania. Tam doszło do tragedii.



- Mężczyzna najpierw dusił kobietę rękami, a kiedy straciła przytomność, to jeszcze dociskał jej szyję kolanem - powiedział prokurator.



Kobieta osierociła trójkę dzieci.

