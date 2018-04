Sąd Rejonowy w Kaliszu nie zgodził się na wyrok bez procesu w sprawie wypadku 17-latka, który wypadł z autobusu. Proces ruszy, bo ubezpieczyciel nie zgadza się na dobrowolne poddanie się karze przez kierowcę.

"Gwałtowne szarpnięcie i...czarna dziura". Wypadł przez otwarte drzwi w autobusie, nie chodzi Mateusz chciał... czytaj dalej » Mateusz Herszel od dwóch lat nie może się samodzielnie poruszać. Ma złamany kręgosłup. Jak to się stało? Gdy miał wysiadać z autobusu wypadł przez otwarte drzwi.

Okoliczności zdarzenia badała prokuratura, która winą za wypadek obarczyła 47-letniego kierowcę autobusu.

Oskarżony Marek M. chciał dobrowolnie poddać się karze, którą zaakceptował także pokrzywdzony - miała to być kara roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i rok zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Będzie proces

21-latek w aucie odebrał jej mowę, wzrok i władzę w nóżkach. 3,5-letnia Maja walczy i znów siada Jeszcze niedawno... czytaj dalej » W czwartek na posiedzeniu miał zapaść wyrok. Jednak do sprawy w charakterze pokrzywdzonego zgłosił się ubezpieczył, który sprzeciwił się wnioskowi prokuratury o dobrowolne poddanie się kierowcy karze.



- Ubezpieczyciel zapewne będzie chciał ustalić, w jakim wymiarze będzie musiał pokryć szkodę – wyjaśnił prokurator Roman Handke.

Adwokat chłopca Damian Szulc powiedział, że ubezpieczyciel sprzeciwił się opisowi czynu i będzie chciał uzyskać odpowiedź na pytanie, czy pokrzywdzony wypadł z autobusu, czy wyskoczył. To ustalenie, jak poinformował adwokat, ma wpływ na wysokość odszkodowania, którego będzie domagał się od ubezpieczyciela poszkodowany

- W tej sytuacji zachodzi konieczność przeprowadzenia rozprawy z uwagi na opis czynu – poinformował sędzia Daniel Hudak.

Gwałtowne szarpnięcie i "wpadł w czarną dziurę"

24 czerwca 2016 roku w dzień zakończenia roku szkolnego, w godzinach południowych 17-letni wówczas Mateusz, uczeń II LO w Kaliszu, wracał autobusem PKS z Kalisza do domu w Jankowie Pierwszym w gminie Blizanów. Gdy miał wysiadać wypadł z pojazdu, uderzając tyłem głowy o wiatę przystanku autobusowego. Chłopak w ciężkim stanie trafił na OIOM. Stwierdzono u niego złamanie kręgosłupa.



Od wypadku jego stan się nie poprawił. - Cały czas jest rehabilitowany i nadal występuje u niego niedowład czterokończynowy - poinformował Damian Szulc.

PRZECZYTAJ HISTORIĘ MATEUSZA W TVN24.PL



Jak pomóc Mateuszowi? Możesz przekazać na niego swój 1 proc. Wystarczy wpisać w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) w rubryce „1 % na rzecz OPP”; numer KRS: 0000037031, w kolejnej rubryce kwot, a w celu szczegółowym 114. Fundacja Orlen

Dlaczego drzwi były otwarte?

Po wypadku prokuratura wszczęła postępowanie i szukała odpowiedzi na pytanie, czy kierowca otworzył drzwi za wcześnie, czy na skutek upału jechał z otwartymi drzwiami przez cały kurs, a być może otwierał drzwi co jakiś czas. W autobusie w momencie wypadku przebywały trzy osoby: kierowca, Mateusz i jedna pasażerka.



Według prokuratury, sam poszkodowany twierdzi, że drzwi autobusu były otwarte przez cały czas jazdy. Z ustaleń prokuratury wynika, że kierowca, wjeżdżając do zatoki autobusowej skręcił w prawo, odbił w lewo i zahamował. W tym czasie pokrzywdzony miał stracić równowagę, w wyniku czego wypadł, uderzając tyłem głowy o mur przystanku. Kierowca autobusu twierdził, że 17-latek wyskoczył z pojazdu w chwili zbliżania się do zatoki.

Najpierw umorzyli

Charytatywny koncert dla Kacpra. "Podziwiamy młodzież za to, co zrobiła" Ponad 13 tysięcy... czytaj dalej » Na początku prokuratura prowadziła sprawę pod kątem spowodowania wypadku, w następstwie którego doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu człowieka. 29 grudnia 2016 r. śledztwo umorzono. Rodzice nastolatka złożyli zażalenie i śledztwo wznowiono 5 lutego 2017 r.



- Decyzja o umorzeniu śledztwa na pewno była przedwczesna. W naszej ocenie, w tej sprawie należy się dokładnie przyjrzeć zabezpieczonemu tachografowi oraz rozważyć ewentualne przeprowadzenie eksperymentu, co do możliwości postrzegania przebiegu zdarzenia przez świadka tego zdarzenia – powiedziała wówczas Cecylia Majchrzak, zastępca prokuratora okręgowego w Ostrowie Wlkp.

"Umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa"

W styczniu 2018 r. kierowcy jednak postawiono zarzuty.

- Na podstawie ustaleń, m.in. zeznań 47-letniego kierowcy, rekonstrukcji zdarzeń oraz opinii uzyskanej z Instytutu Jana Sehna w Krakowie prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że w czerwcu 2016, będąc kierowcą autobusu jednego z przewoźników, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym i wbrew zakazowi otworzył, i zostawił w czasie jazdy otwarte przednie drzwi pojazdu bez sprawdzenia, czy nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa dla podróżujących pasażerów – powiedział Maciej Meler, rzecznik prasowy ostrowskiej prokuratury.

Mateusz można też wesprzeć pomóc oddając na niego 1 proc. podatku

Źródło: Mateusz Herszel Możesz pomóc Mateuszowi

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.