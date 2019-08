W nocy wszedł za barierkę mostu, bo "chciał zrobić selfie". Wpadł do wyschniętej rzeki

Video: Instagram

Spadła z mostu próbując zrobić sobie selfie, przeżyła

Kobieta spadła z najwyższego mostu w Kalifornii próbując zrobić sobie zdjęcie. Przeżyła, choć wysokość mostu to 230 metrów. Policjanci nazywają to cudem. Foresthill Bridge to popularne miejsce wśród amatorów ekstremalnych selfie.

