Kradzież samochodu, pościg, rozbity radiowóz, a potem "gleba" i "k***a, luzuj te kajdanki!"

On jechał kradzionym autem i był na podwójnym gazie. Oni już na niego czekali. Ale 34-latek z Pleszewa nie zamierzał się tak łatwo poddać. Zanim zatrzymano mężczyznę ten niemal potrącił policjanta i dwa razy zderzył się z radiowozem. Po zatrzymaniu też nie było z nim łatwo. "K***a, zluzuj te kajdanki" - krzyczał leżąc na ziemi.

- W Pleszewie skradziono samochód. Sprawca może się poruszać w kierunku Kalisza - takie zgłoszenie w czwartek wieczorem otrzymali kaliscy policjanci.

Informacja trafiła do wszystkich patroli. Jeden z nich wypatrzył poszukiwane auto na krajowej "dwunastce".

- Policjanci podjęli próbę zatrzymania. Kierowca nie stosował się do poleceń, nie zatrzymał pojazdu i kontynuował ucieczkę. Jeden z radiowozów wyprzedził pojazd, policjanci zmusili go do zatrzymania. Kiedy wysiedli z auta, ten z impetem ruszył w kierunku jednego z funkcjonariuszy, uderzając przy tym w radiowóz - mówi Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji.

Funkcjonariusze znów ruszyli za uciekinierem. Po raz drugi spróbowali zatrzymać samochód na wjeździe do Kalisza.

- Policjanci nie chcieli dopuścić do sytuacji, w której ten kierowca dostałby się do centrum miasta. Ostatecznie zatrzymano go na ul. Poznańskiej, gdzie po raz drugi uderzył w radiowóz - mówi Jaworska-Wojnicz.

Zatrzymany kierowca to 34-latek z Pleszewa. Mężczyzna w chwili zatrzymania miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

34-latek został przewieziony do szpitala, gdzie pobrano mu krew. Badanie ma wykazać czy mężczyzna mógł prowadzić samochód będąc pod wpływem środków odurzających.

Gdy będzie to możliwe, zostaną z nim przeprowadzone czynności.

