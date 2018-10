Zamiast po drzewach, skacze po karniszach

Video: TVN24 Łódź

Kozioł terroryzował mieszkańców, teraz martwi jednego z...

21.09. | Przez kilka dni chodził po ulicach Głowna (woj. łódzkie) i terroryzował mieszkańców. A to rozwalił płot, a to dobijał się do drzwi domów. W końcu trafił do jednego z rolników, który szybko załamał ręce. - Niech przyjdzie jego właściciel, bo cap śmierdzi tak, że krowy nie chcą normalnie jeść w jego towarzystwie! - apeluje. Niestety, właściciela na razie ani widu, ani słychu.

»