Ciało kobiety w kamienicy. Zatrzymani dwaj mężczyźni





W kamienicy przy ulicy Harcerskiej w Kaliszu znaleziono zwłoki 29-letniej kobiety. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn. Trwa śledztwo.

- Decyzją prokuratora zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Do wyjaśnienia zostały zatrzymane dwie osoby, to dwaj mężczyźni w wieku 26 i 36 lat - powiedziała podkomisarz Monika Rataj z policji w Kaliszu.

Dodała, że policjanci prowadzą dochodzenie i zbierają materiał dowodowy.

"Wyzywał od najgorszych"

Sąsiadka kobiety w rozmowie z TVN24 powiedziała, że słyszała awantury.

- Potrafili się poszarpać - dodała. - Było słychać raz po raz, jak ją wyzywał od najgorszych i się szarpali.

