"Kommiersant": rosyjskie siły w Kaliningradzie wzmocnione myśliwcami Su-27





Siły rosyjskie w Obwodzie Kaliningradzkim zostały wzmocnione pułkiem lotnictwa myśliwskiego, w którego skład wchodzą samoloty Su-27 - podał w sobotę rosyjski dziennik "Kommiersant". Krok ten, według gazety, jest odpowiedzią na wzmacnianie sił NATO w rejonie Morza Bałtyckiego.

Gazeta powołuje się na wypowiedź anonimowego rozmówcy agencji Interfax. Oświadczył on, iż w siłach lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej sformowano pułk lotnictwa myśliwskiego wyposażony w Su-27. Prócz tego, w ramach tych sił skierowano wcześniej do Kaliningradu także pułk lotnictwa szturmowego.

Myśliwce przewagi powietrznej

28 stycznia ministerstwo obrony Litwy informowało, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia chroniące przestrzeń powietrzną państw bałtyckich myśliwce NATO dwukrotnie startowały w trybie alarmowym do rozpoznania rosyjskich samolotów.

Według resortu, w obu przypadkach chodziło o identyfikację rosyjskich samolotów wojskowych, które leciały nad Morzem Bałtyckim z wyłączonymi transponderami radarowymi. 21 stycznia był to samolot rozpoznawczy Ił-20, a 24 stycznia - dwa myśliwce Su-27. Wszystkie te maszyny leciały w kierunku obwodu kaliningradzkiego.

Maszyny Su-27 (w kodzie NATO – Flanker) to dwusilnikowe myśliwce przeznaczone do wywalczania przewagi powietrznej. Charakteryzują się doskonałą manewrowością w powietrzu i, wraz ze swoimi wersjami rozwojowymi, są jednym z filarów rosyjskiego lotnictwa myśliwskiego.

Myśliwce, czołgi, okręt

W zeszłym tygodniu rosyjska "Niezawisimaja Gazieta" powiadomiła, że stacjonujący w obwodzie kaliningradzkim 11. korpus armijny wojsk lądowych i obrony wybrzeża, należący do Floty Bałtyckiej, został wzmocniony pułkiem czołgów. Nie poinformowano o liczbie ani o typie czołgów w pułku rozlokowanym w Gusiewie, około 30 kilometrów od granicy z Polską. Zwykle taki pułk liczy jednak do 90 maszyn.

Z kolei w połowie stycznia, ta sama gazeta informowała o przyjęciu do służby nowego okrętu rakietowego Mityszczy projektu 22800 Karakurt. Niewielka, ale silnie uzbrojona jednostka, wyposażona m.in. w pociski manewrujące Kalibr i pociski przeciwokrętowe Oniks, ma także stacjonować w Obwodzie Kaliningradzkim - w porcie w Bałtyjsku.