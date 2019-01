Strzelanina na kręgielni. Trzy osoby zginęły, cztery są ranne





Foto: Facebook/ Gable House Bowl | Gable House Bowl w Torrance w Kalifornii

W nocy z piątku na sobotę na kręgielni w mieście Torrance w Kalifornii doszło do strzelaniny. Lokalna policja poinformowała, że trzech mężczyzn zginęło, a czterech zostało rannych.

"Doniesienia o strzałach i wielu ofiarach. TPD (Torrance Police Department - red.) jest już na miejscu zdarzenia. Trwa śledztwo. Prosimy trzymać się z dala od okolicy" - napisała na Twitterze lokalna policja, tuż po północy czasu lokalnego (około 9 rano w Polsce).



Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area. — Torrance Police (@TorrancePD) 5 stycznia 2019

Jak później poinformowała, w strzelaninie zginęło trzech mężczyzn, a czterech zostało rannych. Dwóch z nich trafiło do szpitala.

"Usłyszeliśmy strzały"

Do zdarzenia doszło w kręgielni Gable House Bowl w Torrance.

- Wbiegliśmy prosto do baru i schowaliśmy się - powiedział jeden ze świadków zdarzenia, cytowany przez portal "Los Angeles Times". - Słyszeliśmy, że wcześniej miała miejsce jakaś bójka. Po niej usłyszeliśmy strzały - relacjonował mężczyzna.

Powiedział, że pozostawał w ukryciu przez 15 minut. Potem został wyprowadzony na zewnątrz budynku tylnymi drzwiami przez ochroniarzy.

Policja szuka sprawcy bądź sprawców strzelaniny.

Miasto Torrance znajduje się około 40 kilometrów od Los Angeles.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do strzelaniny doszło w mieście Torrance w Kalifornii