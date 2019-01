Kalifornia ogranicza sprzedaż psów z hodowli. W sklepach jedynie zwierzęta ze schronisk

Foto: birgl / Pixabay Video: KMP Zielona Góra

Pies w kamizelce odblaskowej

06.10| Był potulny i spokojny, pozwolił do siebie podejść. Policjanci z zielonogórskiej drogówki znaleźli w lesie błąkającego się czarnego psa. Nie dostrzegliby go tak łatwo, gdyby nie odblaskowa kamizelka, w którą ubrał go wcześniej jego właściciel.

