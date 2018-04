Video: KPP Gniezno

Pościg z kierowcą

17.04| On nie jechał, tylko "falował" między jednym a drugim krawężnikiem. Ludzie, których mijał uciekali na pobocze i wskakiwali do rowów melioracyjnych. Kierowca daewoo tico długo uciekał przed policjantami. Kiedy w końcu go zatrzymali i wyciągali z auta, próbował jeszcze uciekać. Ruszył autem i pociągnął policjanta po asfalcie.

