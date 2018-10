Rozjuszona foka i cios ośmiornicą. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: ENEX

Skok na bungee z helikoptera. Will Smith świętował swoje 50....

26.09 | We wtorek nad Wielkim Kanionem w Arizonie 50-letni już Will Smith skoczył na linie z helikoptera. - To jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek widziałem w moim życiu - powiedział Smith tuż po skoku nad przepaścią. Wydarzenie było nagrywane oraz transmitowane. Dochód z niego zostanie przekazany na cele charytatywne i będzie przeznaczony na pomoc w dostępie do edukacji dla dzieci z biednych krajów.

