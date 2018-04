Kadrowe zmiany w MSZ: Dziedziczak odwołany





Premier Mateusz Morawiecki powołał Andrzeja Papierza na podsekretarza stanu w resorcie spraw zagranicznych. Odwołany ze stanowiska został Jan Dziedziczak - poinformował we wtorek dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ Artur Lompart.

Andrzej Papierz pełnił dotychczas funkcję konsula generalnego RP w Stambule. W latach 2007-2010 był ambasadorem w Bułgarii, a wcześniej m.in. konsulem generalnym w Kazachstanie, szefem Instytutu Polskiego w Sofii oraz dyrektorem biura kadr i szkolenia w MSZ. W latach 1998-2001 kierował z kolei Centrum Informacyjnym Rządu.

W latach 90. pracował ponadto jako analityk Urzędu Ochrony Państwa oraz dziennikarz telewizyjny. Był też współzałożycielem i wieloletnim członkiem Ligi Republikańskiej, kierowanej przez obecnego ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.

W latach 80. był związany z opozycją demokratyczną; podobnie jak szef MSZ Jacek Czaputowicz działał m.in. w podziemnych strukturach Niezależnego Zrzeszenia Studentów, współpracował też z ruchem Wolność i Pokój. Za swoją działalność został odznaczony w 2015 r. Krzyżem Wolności i Solidarności.

Dziedziczak odwołany

Jak powiedział dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ Artur Lompart, nowy wiceminister zajmie w resorcie stanowisko, które - do objęcia w grudniu ubiegłego roku funkcji stałej przedstawicielki RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku - zajmowała Joanna Wronecka.

- Jednocześnie minister Jacek Czaputowicz podjął decyzję i zwrócił się z wnioskiem do premiera Mateusza Morawieckiego o likwidację stanowiska sekretarza stanu zajmowanego przez ministra Dziedziczaka - poinformował Lompart, dodając, że szef rządu przychylił się do tego wniosku.

Papierz zajmie się sprawami polonijnymi

Papierz ma w MSZ zajmować się m.in. sprawami polonijnymi, za które - obok kontaktów z parlamentem i dyplomacji publicznej - odpowiadał do tej pory Dziedziczak. Jak dowiedziała się PAP, w związku z powołaniem nowego podsekretarza stanu w MSZ w najbliższym czasie na nowo rozdzielona ma zostać część kompetencji na szczeblu wiceministrów.

Oznacza to, że w MSZ pracować będzie jeden sekretarz stanu - ds. europejskich Konrad Szymański - oraz czterech podsekretarzy; obok Papierza funkcje te pełnią Bartosz Cichocki (odpowiedzialny za sprawy wschodnie, konsularne oraz politykę bezpieczeństwa), Marek Magierowski (ds. polityki amerykańskiej, azjatyckiej, afrykańskiej, bliskowschodniej i dyplomacji ekonomicznej) i Piotr Wawrzyk (ds. prawnych i traktatowych).