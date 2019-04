"Nie może przewodniczący Juncker wsiąść do samolotu i przylecieć do Warszawy?"

Kowal o słowach bp Meringa do Kaczyńskiego: to szkodzi relacji Kościoła z wiernymi

Video: tvn24

Kowal o słowach bp Meringa do Kaczyńskiego: to szkodzi...

26.04 | Ja jako katolik rozumiem to w taki sposób, że to szkodzi relacji Kościoła z wiernymi i podstawowej misji jaką Kościół ma - powiedział w "Faktach po Faktach" Paweł Kowal z Polskiej Akademii Nauk. Skomentował w ten sposób słowa, które biskup włocławki Wiesław Mering skierował do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego podczas konferencji "Być Polakiem - duma i powinność. - Pańskie sukcesy są naszymi sukcesami – powiedział duchowny.

»