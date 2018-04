Kaczyński: pokazaliśmy, że można





- Nasi poprzednicy u władzy, a dzisiaj przeciwnicy z opozycji bardzo często powtarzali, że wszystko jest niemożliwe; że wszystko, co jest dla społeczeństwa, jest niewykonalne - mówił w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Myśmy tę logikę odrzucili i podjęliśmy się różnych zobowiązań - dodał.

Prezes PiS przemawiał w niedzielę na spotkaniu z wyborcami w Trzciance (woj. wielkopolskie).

"Pokazaliśmy, że można"

- Odrzuciliśmy logikę niemożności, podjęliśmy się różnych zobowiązań i pokazaliśmy, że można – mówił Kaczyński.

Jak przekonywał, efektem takiego podejścia jest "pełen budżet i zrealizowane wielkie kontrakty społeczne, wielkie kontrakty zbrojeniowe".

- Krótko mówiąc pokazaliśmy że można – podkreślił.

Kaczyński dodał, że "spór w Polsce toczy się wokół kwestii mocy i niemocy; możliwości działania i opowiadania, że wszystko jest niemożliwe".

- Ale jeżeli się temu bliżej przyjrzeć, to jest spór między tymi, którzy mówią, że ważni są tylko ci na samej górze, ci najbogatsi, najpotężniejsi i tymi, którzy mówią: ważni są wszyscy Polacy - powiedział.

Prezes PiS mówił, że nie spodziewał się tak wysokiej frekwencji na spotkaniu.

- Chcemy wielkiej rozmowy z Polakami, chcemy przekazać pokrótce, co już zostało zrobione i co ma być zrobione w najbliższym czasie - podkreślił.

Jak mówił, w ciągu najbliższych miesięcy odbędzie się około 700 spotkań przywódców PiS i przedstawicieli rządu z Polakami.

Podsumowanie dotychczasowych rządów PiS

1. Polityka prorodzinna

W swoim przemówieniu Kaczyński mówił o wprowadzonych przez rząd PiS zmianach. W pierwszej kolejności wymienił te, które dotyczą dzieci i polityki rodzinnej.

- Dzieci jest w Polsce za mało i chcielibyśmy, żeby było ich znacznie więcej - mówił.



- Po pierwsze 500 plus, nie będę się nad tym rozwodził, bardzo wiele razy na ten temat mówiono. Po drugie decyzja rodziców, czy sześciolatki czy siedmiolatki mają iść do szkół. Zdecydowana większość rodziców podjęła decyzję, że siedmiolatki. Posyłanie sześciolatków do szkoły było rodzicom narzucone, było wbrew woli rodziców - ocenił.

Odniósł się też do "sprawy moralnej" i "skandalu", którym jest "zabieranie dzieci biednym rodzinom, dlatego, że jest bieda". - Myśmy tego zakazali, bo w takiej sytuacji państwo powinno rodzinie pomóc, a nie zabierać dzieci - przekonywał Kaczyński.

2. Pracownicy

Na spotkaniu z wyborcami prezes PiS mówił też o zmianach, które dotyczą pracowników.



- Myśmy zapowiadali w czasie kampanii wyborczej, że będziemy tworzyć mechanizm podnoszenia płac, z jednej strony ekonomiczny, z drugiej - administracyjny. Mamy teraz podniesienie płacy minimalnej, mamy niskie bezrobocie (…). Podwyższyliśmy też, na razie tylko dla tych najbiedniejszych, ale to jest kroczące i będzie w końcu także dla tych lepiej zarabiających, sumę wolną od podatku do 8 tysięcy złotych. To też jest istotne dla pracowników - podkreślił Kaczyński.

Jako "istotne" określił też wprowadzenie wolnych od handlu niedziel. - To służy nie tylko pracownikom, ale też rodzinom, które inaczej wykorzystują niedzielę i małym biznesom, które osiągają duże obroty - tłumaczył lider PiS.



- To jest pakiet, o którym można powiedzieć, że łącznie prowadzi do tego, żeby ludziom, którzy pracują działo się coraz lepiej. Przede wszystkim na nich się opiera społeczeństwo, oni tworzą dochód narodowy, tworzą PKB, dzięki nim funkcjonują rodziny, funkcjonuje całe nasze życie społeczne - mówił.

3. Seniorzy

Prezes PiS mówił też, co ekipa rządząca zrobiła dla dla ludzi starszych.

Stwierdził, że jego stanowisko w sprawie wieku emerytalnego było jasne "już wtedy, kiedy był on podwyższany przez PO".

- Wtedy przemawiałem i powiedziałem "przywrócimy 60 i 65 lat". Przywróciliśmy - mówił.

Wspomniał o minimalnej emeryturze. Jak mówił jest "bardzo skromna, ale jednak wyższa niż wcześniej".



- Jest też "75 plus", te leki. To dla ludzi w zaawansowanym wieku jest bardzo ważne. Wtedy wydaje się na leki dużo i jeżeli one są za darmo to poziom życia i możliwość obrony tego życia, leczenia się, bardzo wzrasta - tłumaczył lider PiS.

4. Dwie "wielkie reformy"

Kaczyński mówił też o dwóch "wielkich reformach" przeprowadzonych przez rząd PiS.

Pierwsza z nich dotyczy służby zdrowia. Jak mówił prezes PiS, "ta sprawa musi być nadal traktowana jako niezałatwiona".

- Niemniej jednak, z jednej strony wprowadzono sieć szpitali, trochę uporządkowano wypływ pieniędzy. Zwiększono rok po roku łącznie o kilkanaście miliardów wydatki (na służbę zdrowia - red.), a w przyszłym roku te wydatki po raz pierwszy przekroczą 100 miliardów złotych. Wreszcie do 2024 roku dojdziemy do 6 procent PKB - wyliczał.



Drugą z "wielkich reform" są - według prezesa PiS - zmiany wprowadzone w szkolnictwie.

Kaczyński zauważył, że "bardzo płakano" nad zmianami w szkolnictwie.

- Najpierw nad gimnazjami, że są złe i wyrywają dzieci ze środowiska w wieku szczególnie trudnym i powodują, że w tych gimnazjach jest zamieszanie i demoralizacja. Później zaczęto narzekać, że to zmieniamy - tłumaczył.



- Przeprowadziliśmy reformę i miały się dziać straszne rzeczy, czy coś takiego się dzieje? - pytał.

- Nic strasznego się nie dzieje, wszystko działa - zapewniał Kaczyński.

5. Gospodarka

Zwracał również uwagę na zmiany wprowadzone w dziedzinie polityki gospodarczej. Mówił między innymi o uszczelnieniu wpływów z podatku VAT, zniwelowaniu zadłużenia państwa, obniżce podatków i wprowadzeniu ułatwień dla biznesu, a także reindustrializacji Polski, która przyczyniła się - według niego - do powstania łącznie "przeszło 200 tysięcy" miejsc pracy.



- Mamy tego efekt: dobry wzrost gospodarczy, który powoduje, że mamy coraz większe szanse, że ta różnica między nami a krajami od nas dużo bogatszymi się zmniejsza - dodał lider PiS. Zwrócił w tym kontekście uwagę w szczególności na relatywny wzrost zamożności Polski względem Niemiec.

- Idziemy w gospodarce we właściwym kierunku, a tych posunięć będzie jeszcze więcej - zapewniał.

6. Sądownictwo

Kaczyński mówił też o przeprowadzonych przez rządzących zmianach w sądownictwie.

- Ta trudna reforma, której się przeciwstawiano ze wszystkich stron. Ona wśród różnych trudności, niespodzianek, czasem nieprzyjemnych niespodzianek, jest w tej chwili wprowadzana w życie. (...) Sądy zaczną działać w Polsce lepiej, ja państwa o tym zapewniam, i skończy się ta uprzywilejowana kasta - mówił prezes PiS.



Zwrócił też uwagę na działania Prawa i Sprawiedliwości związane z modernizacją policji i służb mundurowych oraz powołanie komisji weryfikacyjnej do spraw warszawskiej reprywatyzacji.

- To bezczelne złodziejstwo, które zresztą działo się w wielu innych polskich miastach, jest w tej chwili ukracane. I będzie ukrócone, proszę państwa, w całej Polsce - przekonywał Kaczyński.

7. Bezpieczeństwo

Prezes PiS mówił także o bezpieczeństwie państwa i wprowadzonych w tym zakresie zmianach.

- Mamy rozbudowę sił zbrojnych, powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej, wielkie kontrakty zbrojeniowe, wprowadzenie do Polski wojsk amerykańskich. Mamy tutaj wiele nowego - wyliczał.

Kaczyński podkreślił, że znaczące jest też bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Po pierwsze, uruchomiliśmy gazoport koło Świnoujścia. Po drugie zaawansowane są prace nad rurociągiem, który będzie gaz norweski do Polski przekazywał. Poziom bezpieczeństwa energetycznego wzrósł. To jest ogromnie istotna sprawa - wskazał.

8. Rolnictwo

Prezes PiS wspomniał także o rolnictwie.

- Tutaj rzecz ważna, zabezpieczenie polskiej ziemi. Minął ten okres, który wynegocjowany został w trakcie negocjacji o wejście do Unii Europejskiej, kiedy polskiej ziemi nie można było sprzedawać. My wprowadziliśmy nowe metody. W tej chwili polska ziemia ma być w polskich rękach - podkreślił.

Dodał, że do ubezpieczeń upraw i hodowli dopłacono około miliarda złotych rocznie.