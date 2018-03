Lubnauer: nasza koalicja ma tyle, co PiS

Video: tvn24

28.03 | Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubanuer zauważyła, że wyniki wyborów samorządowych mogą okazać się zupełnie inne, niż dotychczas oczekiwano. - Pocieszające jest to, że koalicja Platforma plus Nowoczesna ma w tej chwili 28 procent (poparcia - red.), czyli dokładnie tyle samo, co ma PiS - powiedziała. - Chyba pierwszy raz od bardzo dawna koalicja opozycji ma taki sam wynik jak Prawo i Sprawiedliwość.

