Działaczka na rzecz zniesienia obowiązkowych szczepień ponownie przegrała z lekarzem

Nie obudził go budzik, telefon, pukanie do drzwi. Strażacy weszli przez okno

Mieszkaniec bloku słyszał budzik u sąsiadów. Dźwięczał już 20 minut i to go zaniepokoiło. Zatelefonował do nich, ale nikt nie odbierał. Zapukał do drzwi - bez skutku. Wtedy wezwał służby.