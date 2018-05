Juncker: postępy w sprawie praworządności niewystarczające, ale jestem optymistą





Polska dokonała postępu w sprawie praworządności, ale jest on jeszcze niewystarczający. Prowadzimy dyskusje i negocjacje. Jestem optymistą - oświadczył w środę szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

"Konstruktywny dialog". Morawiecki spotka się z Junckerem Spotkanie... czytaj dalej » - Moje stosunki z polskim premierem są tak dobre, jak to tylko możliwe. Uważam, że Polska poczyniła postęp, jeszcze niewystarczający, ale prowadzimy dyskusje i negocjacje, które muszą się zakończyć pod koniec czerwca lub na początku lipca. Jestem optymistą - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli Juncker.

Z Brukseli szef Komisji Europejskiej udał się do Sofii, gdzie weźmie udział w unijnym szczycie. Zgodnie z zapowiedzią rzecznika Komisji jeszcze w środę ma się spotkać z Mateuszem Morawieckim.

Timmermans: możliwe jest całe spektrum rezultatów

Na poniedziałkowym spotkaniu ministrów do spraw europejskich krajów Unii Europejskim w Brukseli wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans przedstawił stan rozmów prowadzonych pomiędzy Polską i Komisją na temat praworządności. Jak wyjaśniał dziennikarzom przed wejściem na spotkanie, na razie nie ma szans na wycofanie artykułu 7 uruchomionego przez Komisję w związku z obawami o stan praworządności w Polsce.

Na konferencji prasowej po spotkaniu tłumaczył, że ma nadzieję, iż w najbliższych tygodniach uda się dojść do porozumienia z polskim rządem w sprawie praworządności. Podkreślił, że osiągnięto pewne postępy, nadal jednak niewystarczające.



- Mam nadzieję, że wspólnie z polskim rządem możemy wykorzystać kilka następnych tygodni, żeby znaleźć dalsze rozwiązanie problemów, o których mówi Komisja Europejska w swoich rekomendacjach - zaznaczył. Dodał, że do kolejnego posiedzenia Rady do spraw Ogólnych 26 czerwca, na którym kwestia postępowania Komisji wobec Polski zostanie ponownie podjęta, możliwe jest "całe spektrum" rezultatów.



Z kolei minister do spraw europejskich Konrad Szymański po spotkaniu stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że w sporze dotyczącym praworządności Polska dokonała postępu, a dziś oczekuje na krok ze strony Komisji Europejskiej. Dodał, że po wystąpieniu Timmermansa nie ma poczucia, by Komisja Europejska była gotowa do poczynienia jakichkolwiek istotnych kroków w tej sprawie.

Rekomendacje Komisji

Komisja Europejska oczekuje od polskiego rządu dokonania zmian w ustawach, które weszły w życie od 2016 roku. Zdaniem Komisji, niektóre ich zapisy mogą podważać zasady funkcjonowania państwa prawa, a te obowiązują wszystkich członków Wspólnoty.

Podejmując w grudniu decyzje o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 Traktatu o UE, Komisja dała Polsce trzy miesiące na wprowadzenie w życie rekomendacji dotyczących praworządności.

CO REKOMENDUJE POLSCE BRUKSELA

Dotyczyły one między innymi zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym, w tym niestosowania zapisu o obniżonym wieku emerytalnym wobec obecnych sędziów. Komisja domagała się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chciała, by nie przerywano kadencji sędziów członków Rady oraz aby zapewniono, by nowy system gwarantował wybór sędziów członków przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego.

Inna z rekomendacji dotyczyła przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane. Komisja zapowiadała możliwość wycofania artykułu 7, jeśli polskie władze spełnią jej postulaty.

Źródło: europa.eu Procedura ochrony państwa prawa w Unii Europejskiej