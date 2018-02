Pozostałe informacje

Ma to związek ze specyficznym układem ciśnienia i niżem docierającym do nas z zachodu - wyjaśnia prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej »

Odtwórz: "Agent oferuje go Realowi"

Odtwórz: Benedykt XVI "pielgrzymuje do Domu"

"Nie należy na nowo pisać historii; to nigdy nie jest dobre". zobacz więcej »

We wtorek agencja kosmiczna SpaceX wystrzeliła w kosmos największą spośród swoich rakiet, Falcon Heavy. czytaj dalej »

Amerykanka nie zastrzegła sobie prawa do anonimowości. Teraz obawia się o własne bezpieczeństwo. Materiał programu "24 godziny" TVN24 BiS. zobacz więcej »

Kamil Stoch, Stefan Hula, Maciej Kot i Dawid Kubacki wystąpią w czwartkowych kwalifikacjach do pierwszego konkursu na igrzyskach w Pjongczangu. W składzie zabrakło Piotra Żyły - poinformował w mediach społecznościowych Adam Małysz, dyrektor PZN do spraw skoków i kombinacji norweskiej. zobacz więcej »

odtwórz: Kuratorium do nauczycieli: dni wolne bez prac domowych

Projekt skierowano we wtorek do sejmowej podkomisji. czytaj dalej »

Odtwórz: "To były maszynki do rodzenia. Szkielety. Policjanci bali się wejść"

- Miałem bilet w czasie kontroli, to chyba jestem w porządku? - pyta Radosław spod Łodzi. - Nie - odpowiada przewoźnik. zobacz więcej »

Amerykański prezydent Donald Trump chce zorganizowania parady wojskowej, której celem byłoby zamanifestowanie militarnej potęgi USA - podał we wtorek Biały Dom. Według mediów miałaby się ona odbyć 4 lipca, gdy w USA obchodzi się Święto Niepodległości. zobacz więcej »

Meridiana służyła do dokładnego określania czasu południa. Obecnie to rzadkość w Europie, a jedyną polską meridianę można zobaczyć we Wrocławiu. Zobacz TOTERAZ