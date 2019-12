Przyłębska i Wyrembak nie przybyli na posiedzenie komisji. Tłumaczenia sędziów

Foto: Radek Pietruszka/Marcin Obara/PAP Video: tvn24

Poważne zarzuty i apel do Julii Przyłębskiej o dymisję

18.11 | Szereg zarzutów i apel do prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej o pilne podanie się do dymisji - to zawartość pism, jakie do sędziów TK, w tym do Przyłębskiej, rozesłał jeden z nich, Jarosław Wyrembak. Wskazuje on między innymi, że w sprawie dotyczącej nowej Krajowej Rady Sądownictwa prezes Trybunału wydała sędziom zakaz składania zdań odrębnych. - To jest bezprawie - ocenia były sędzia TK Wojciech Hermeliński. Materiał magazynu "Czarno na białym".

