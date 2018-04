Foto: tvn24 Video: tvn24

Cała rozmowa z Julią Marcell we "Wstajesz i weekend" w TVN24

07.04 | Trudno śpiewa się takiego mistrza. Musiałam znaleźć swój własny sposób na zaśpiewanie tej piosenki. Najwięcej czasu zajęło mi poszukiwanie własnego sposobu na to, klucza - powiedziała we "Wstajesz i weekend" w TVN24 piosenkarka Julia Marcell, która postanowiła zmierzyć się z utworem Boba Dylana "Like a Rolling Stone". - Cover ma sens wtedy, kiedy można coś od siebie dodać. Trochę mnie poniosło, przyznaję. Znajomy muzyk powiedział, że on, by tylko zmienił tekst i jako swoje to wypuścił - dodała. Nowa interpretacja powstała początkowo na potrzeby kampanii realizowanej przez Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016, mającej na celu popularyzację wiedzy o literaturze i promocję czytelnictwa. Praca nad nagraniem szybko zainspirowała również pomysł na teledysk.

