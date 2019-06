Pisała dla tych, którzy chcieli "uciec do przyjemniejszego świata z jakiegokolwiek powodu"





Foto: Deborah Feingold/Corbis/Getty Images W wieku 91 lat zmarła Judith Krantz

W wieku 91 lat zmarła w swym domu w Kalifornii Judith Krantz, autorka popularnych powieści romantycznych. O śmierci pisarki poinformował w niedzielę jej syn, producent telewizyjny Tony Krantz. Jak powiedział, Judith Krantz zmarła w sobotę z przyczyn naturalnych.

Krantz zajmowała się w pierwszym okresie swej kariery dziennikarstwem. Pisała m.in. do magazynów dla kobiet "Cosmopolitan" i "Ladies Home Journal". Był gwiazdą "The Walking Dead". Scott Wilson nie żyje Nie żyje... czytaj dalej »

Dopiero w w wieku 50 lat odkryła w sobie talent pisarski, który przyniósł jej sławę i pieniądze. Dołączyła w ten sposób do sfery, w której obracali się bohaterowie jej powieści.

Już jej pierwsza książka "Scruples" (polski tytuł "Dom mody"), która ukazała się w 1978 roku, stała się bestsellerem, podobnie jak następne.

Była autorką takich książek, jak "Klejnoty Tessy Kent", "Kolekcja wiosenna", "Kochankowie", "Łabędzi śpiew" i "Dopóki znów się nie spotkamy".

Książki Krantz zostały przetłumaczone na 52 języki, a łączna sprzedaż wyniosła ponad 85 mln egzemplarzy.

Powieści Krantz były też wielokrotnie filmowane, w czym niemałą rolę odegrał jej mąż Steve Krantz, producent telewizyjny i filmowy. Była też autorką scenariusza do popularnego miniserialu TV "Sekrety" (Secrets) z 1992 roku.

- Zawsze siebie pytam czy to, co piszę zadowoli czytelnika siedzącego w samolocie, który nie może wylądować z powodu mgły, czy odbywa rekonwalescencję po operacji w szpitalu, czy też po prostu chce uciec do przyjemniejszego świata z jakiegokolwiek powodu. To jest moje kryterium - powiedziała Krantz w 1990 r.

Źródło: Deborah Feingold/Corbis/Getty Images W wieku 91 lat zmarła Judith Krantz