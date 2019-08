Król wyszedł ze szpitala. "Wyglądało to tak, jak gdyby przejechała po mnie ciężarówka"

Reprezentacja Polski pokonała w Pekinie Wenezuelę 80:69 w swoim pierwszym meczu w grupie A koszykarskich mistrzostw świata. Po świetnym początku w wykonaniu rywali zawodnicy trenera Mike'a Taylora zabrali się do odrabiania strat, by następnie stopniowo powiększać przewagę i w pełni już kontrolować sytuację w ostatniej kwarcie. Dla Biało-Czerwonych było to pierwsze spotkanie w mistrzostwach świata od 52 lat. zobacz więcej »