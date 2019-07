W wieku 99 lat zmarł były sędzia Sądu Najwyższego John Paul Stevens





W wieku 99 lat w szpitalu w Fort Lauderdale na Florydzie zmarł były sędzia Sądu Najwyższego John Paul Stevens. Cieszący się poparciem republikanów Stevens został mianowany na sędziego przez prezydenta Forda w 1975 roku.

John Paul Stevens urząd w Sądzie Najwyższym pełnił w latach 1975–2010. Pod koniec urzędowania był drugim najstarszym i trzecim - po Williamie O. Douglasie i Hugonie Blacku, najdłużej zasiadającym członkiem Sądu Najwyższego. Na emeryturę odszedł w 2010 r. na niespełna dwa miesiące przed swymi 90-tymi urodzinami.

W historii Sądu Najwyższego zapisał się jako sędzia, który niezależnie od związków z partią republikańską, został zatwierdzony przez Senat USA bez ani jednego głosu sprzeciwu ze strony 99 Senatorów. Głosowali za nim zarówno wpływowi republikańscy konserwatyści, jak i liberalni demokraci.

W pierwszych komentarzach prasowych po opublikowaniu informacji o śmierci Stevensa przypomniano też, że cieszący się reputacją umiarkowanego konserwatysty Stevens (początkowo głosował m.in. za przywróceniem kary śmierci i opowiedział się przeciwko braniu pod uwagę rasy przy rekrutacji do szkół wyższych) z czasem, gdy Sąd Najwyższy stawał się coraz bardziej konserwatywny w swym orzecznictwie, on sam zaczął reprezentować stanowisko bardziej liberalne w takich dziedzinach jak prawo do aborcji, prawa gejów, zniesienie kary śmierci czy rozdział Kościoła od państwa.

Bezpośrednią przyczyną śmierci sędziego Stevensa były powikłania po wylewie krwi do mózgu, jakiego doznał w poniedziałek.