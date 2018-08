Trump, Trudeau, Tusk, byli prezydenci. Napływają kondolencje po śmierci McCaina

Stany Zjednoczone są w żałobie po śmierci byłego senatora Partii Republikańskiej Johna McCaina. Prezydent Donald Trump, byli prezydenci USA, politycy obu głównych amerykańskich partii składają mu hołd i wyrażają uznanie dla jego życia i służby publicznej.

"Moje kondolencje i mój najszczerszy szacunek dla rodziny senatora Johna McCaina, nasze serca i modlitwy są z wami!" - napisał na Twitterze prezydent USA Donald Trump.



My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 sierpnia 2018

Kondolencje złożył również Donald Tusk, przewodniczący Rady Unii Europejskiej. "To dzięki senatorowi McCainowi nasza wiara w republikańskie ideały i wartości trwa. Drogi senatorze, Europa jest dzisiaj z Panem" - napisał na Twitterze.



It is thanks to @SenJohnMcCain that our faith in the Republican ideals and values continues. Dear Senator, Europe is with you today. — Donald Tusk (@donaldtusk) 25 sierpnia 2018



Wiceprezydent USA Mike Pence wraz z żoną Karen, przesyłając kondolencje wyrazili szacunek dla "życia [McCaina - przyp. red.] w służbie dla państwa w naszym wojsku oraz życiu publicznym".



Karen and I send our deepest condolences to Cindy and the entire McCain family on the passing of Senator John McCain. We honor his lifetime of service to this nation in our military and in public life. His family and friends will be in our prayers. God bless John McCain. — Vice President Mike Pence (@VP) 26 sierpnia 2018



"Pokazał nam, że bezgraniczny patriotyzm oraz wyrzeczenia nie są przestarzałymi pojęciami czy banałami, ale istotnymi elementami niezwykłego życia" - dodał polityk Partii Republikańskiej.



Szefowa mniejszości Partii Demokratycznej w Izbie Reprezentantów Nancy Pelosi wskazała, że z odejściem McCaina "Kongres oraz USA straciły lidera oraz urzędnika służby publicznej o głębokim patriotyzmie, wyróżniającym się męstwie oraz niezrażonym duchu". "Niech będzie to pocieszeniem dla rodziny, że tak wielu dookoła świata opłakuje go razem z nimi" - dodała.



Today, the nation mourns the loss of a great American patriot. My full statement on the passing of @SenJohnMcCainpic.twitter.com/yKDgnPw6vm — Leader McConnell (@SenateMajLdr) 26 sierpnia 2018





John McCain miał 81 lat Fot. EPA/ASTRID RIECKEN/PAP

McCain wrócił z wietnamskiej niewoli po sześciu latach - w 1973 roku Fot. EPA/US NATIONAL RECORDS ARCHIVES ADMINISTRATION

John McCain przegrał w 2008 roku walkę o prezydenturę z Barackiem Obamą Fot. EPA/LARRY W. SMITH/PAP

John McCain podczas wywiadu po powrocie do kraju, 24 kwietnia 1973 Fot. Domena pubiczna Wikipedia

John McCain (pierwszy z prawej) na tle samolotu treningowego T-2 Buckeye, 1965 Fot. US Navy, domena publiczna

John McCain miał 81 lat Fot. PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

W parlamencie, 30 listopada 2017 Fot. Michael Reynolds / PAP / EPA

Z Dalajlamą, 6 października 2009 Fot. Matthew Cavanaugh/PAP/EPA

Z Sarą Palin, 2008 Fot. Larry W. Smith / PAP / EPA

W Australian War Memorial w Canberze Fot. Lukas Coch / PAP / EPA

Podczas przemówienia w Bostonie, 30 marca 2915 Fot. CJ Gunther / PAP / EPA

Podczas konferencji w Meksyku, 20 września 2016 Fot. SASHENKA GUTIERREZ/PAP/EPA

Podczas kampanii wyborczej do senatu, 24 sierpnia 2010 Fot. ROY DABNER/PAP/EPA

21 sierpnia 2013, na spotkaniu ze studentami Fot. Franck Robichon/PAP/EPA

Na konferencji prasowej, 11 grudnia 2009 Fot. MICHAEL REYNOLDS/PAP/EPA





























"John i ja pochodziliśmy z różnych pokoleń, mieliśmy zupełnie inne pochodzenie i starliśmy się na najwyższym szczeblu politycznym. Ale mimo dzielących nas różnic mieliśmy wspólną wierność czemuś wyższemu - ideałom, o które całe pokolenia Amerykanów i imigrantów walczyły, i za które poświęcały się" - oświadczył poprzednik Trumpa w Gabinecie Owalnym.



"(...) Każdy z nas może dążyć do odwagi, by przełożyć większe dobro nad swoje własne. John pokazał nam co to znaczy. I za to wszyscy jesteśmy mu dłużni" - czytamy w oświadczeniu Michelle i Baracka Obamów.





Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) 26 sierpnia 2018



"John McCain był człowiekiem o głębokich przekonaniach i patriotą najwyższej próby. (...) A dla mnie był przyjacielem, za którym będę bardzo tęsknić" - oświadczył były prezydent USA George W. Bush.

"Niektórzy żyją tak intensywnie, że trudno sobie wyobrazić ich koniec. Niektóre głosy są tak dźwięczne, że ciężko myśleć o nich jak o uciszonych" - wskazał.

Z kolei George H.W. Bush - amerykański prezydent w latach 1989-1993 - składając kondolencje rodzinie zmarłego nestora polityki USA, zauważył, że "niewielu poświęciło więcej lub przyczyniło się bardziej do dobrobytu swoich współobywateli i kochających wolność ludzi na całym świecie".





”Some lives are so vivid, it is difficult to imagine them ended. Some voices are so vibrant, it is hard to think of them stilled. John McCain was a man of deep conviction and a patriot of the highest order.” [...] Full statement by President George W. Bush https://t.co/FQVYWIUyGLpic.twitter.com/W8LCxJXRLi — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) 26 sierpnia 2018

Kondolencje płyną też ze strony polskiego rządu. "Odszedł prawdziwy amerykański patriota i sprawdzony przyjaciel Polski. Niestrudzony strażnik wolności i demokracji, człowiek zasad w polityce. RIP" - napisał premier Mateusz Morawiecki.





Z żalem przyjmuję wiadomość o śmierci Johna McCaina. Odszedł prawdziwy amerykański patriota i sprawdzony przyjaciel Polski. Niestrudzony strażnik wolności i demokracji, człowiek zasad w polityce. RIP — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 26 sierpnia 2018





Kondolencje złożył również premier Kanady Justin Trudeau. W jego ocenie McCain był "amerykańskim patriotą oraz bohaterem, którego poświęcenie dla kraju oraz służba publiczna były inspiracją dla milionów". "Kanadyjczycy dołączają dziś do Amerykanów w świętowaniu jego życia oraz w żałobie po jego odejściu" - wskazał.



Senator John McCain was an American patriot and hero whose sacrifices for his country, and lifetime of public service, were an inspiration to millions. Canadians join Americans tonight in celebrating his life and mourning his passing. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 sierpnia 2018

"Monumentalna postać. Ogromny przyjaciel Polski" W nocy z soboty... czytaj dalej » "Człowiekiem honoru" oraz "prawdziwym patriotą" nazwał McCaina Jimmy Carter, prezydent USA w latach 1977-1981. Jak podkreślił, "Amerykanie będą na zawsze wdzięczni za jego służbę wojskową oraz niezachwianą uczciwość jako członka Senatu USA".





Szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas napisał na Twitterze, że McCain był "adwokatem silnego oraz wiarygodnego transatlantyckiego partnerstwa, szczególnie w trudnych czasach". Uznał, że zmarły w sobotę były kandydat Republikanów na prezydenta USA wierzył we "wspólne wartości oraz zasady". "Zawsze będziemy pamiętali jego głos" - podkreślił Maas.





Senator John McCain stand für ein Amerika, das ein verlässlicher und enger Partner ist, das aus Stärke Verantwortung für andere übernimmt und auch in schwierigen Momenten zu seinen Werten und Prinzipien steht. Wir werden seine Stimme in Erinnerung behalten. — Heiko Maas (@HeikoMaas) 26 sierpnia 2018







"Jestem głęboko zasmucony odejściem Johna McCaina, wielkiego amerykańskiego patrioty oraz ogromnego zwolennika Izraela" - oświadczył premier tego państwa Benjamin Netanjahu. "Zawsze będę cenić ciągłą przyjaźń, jaką okazywał Izraelczykom oraz mi osobiście" - dodał. W ocenie Netanjahu wsparcie byłego senatora USA dla państwa żydowskiego "nigdy nie ustąpiło" i "wynikało z jego wiary w demokrację i wolność".





I am deeply saddened by the passing of John McCain, a great American patriot and a great supporter of Israel. I will always treasure the constant friendship he showed to the people of Israel and to me personally... — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 26 sierpnia 2018







Prezydent Litwy Dalia Grybauskaite nazywała McCaina "prawdziwym przyjacielem, który zawsze będzie miał wyjątkowe miejsce w naszych sercach". "To duża strata nie tylko dla naszego regionu, ale również dla całego świata" - oceniła.





John McCain - a true friend who will always have a special place in our hearts. It is a big loss not only to our region but also to the whole world. Rest in peace Senator. pic.twitter.com/efghUJNg64 — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) 26 sierpnia 2018





Kondolencje złożył też zaprzysiężony w piątek na nowego premiera Australii Scott Morrison. Stwierdził on na Twitterze, że McCain był "prawdziwym przyjacielem Australii, który był oddany wzmocnieniu sojuszu między naszymi państwami". "Był człowiekiem wielkiej odwagi (...)" - wskazał.





Senator John McCain was a true friend of Australia who was committed to strengthening the alliance between our two nations. He was a man of great courage and conviction. Our thoughts and prayers go out to his wife, Cindy, and all the McCain family during this time. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 26 sierpnia 2018



Wiceszef KE Frans Timmermans napisał z kolei, że jest "zasmucony odejściem senatora Johna McCaina". Ocenił, że "dziedzictwo odwagi" byłego amerykańskiego senatora powinno "inspirować nas wszystkich".





Saddened by the passing of Senator John McCain, hero and exemplary public servant. His legacy of moral courage will make his loved ones proud and should inspire all of us. I will cherish the memory of our talks. Thank you, kind sir. #McCain — Frans Timmermans (@TimmermansEU) 26 sierpnia 2018



John McCain zmarł w sobotę w wieku 81 lat. Polityk od roku cierpiał na nowotwór mózgu. McCain odszedł dzień po tym, jak zrezygnował z leczenia raka mózgu. Skłoniły go do tego postępy choroby. "Z typową dla siebie siłą woli zdecydował się przerwać terapię" - poinformowała w piątek jego rodzina w oświadczeniu.

"Senator John Sidney McCain III zmarł o godzinie 16.48 25 sierpnia 2018 roku. Wiernie służył Stanom Zjednoczonym przez 60 lat. W ostatnich chwilach jego życia była przy nim jego żona oraz jego rodzina" - brzmi komunikat biura senackiego McCaina.

STATEMENT BY FORMER U.S. PRESIDENT JIMMY CARTER ON THE PASSING OF SENATOR JOHN MCCAIN pic.twitter.com/dcuUIJp8tK — The Carter Center (@CarterCenter) 26 sierpnia 2018