Bohater wojenny, mąż stanu, orędownik Polski w NATO. John McCain nie żyje

Video: TVN24 BiS

John McCain dla TVN24 Biznes i Świat

06.06 | - Myślę, że to oczywiste, że Putin chciałby widzieć dalszą destabilizację wschodniej Ukrainy - mówił w rozmowie z TVN24 Biznes i Świat John McCain, senator Partii Republikańskiej. Jego zdaniem Putin "obmyśla teraz jakie działania mógłby w tym celu jeszcze podjąć i jakie byłyby ich koszty". - To, co mnie trochę niepokoi to fakt, że jak na razie nie ponosi prawie żadnych konsekwencji- przekonywał McCain.

»