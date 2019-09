Donald Trump zwolnił doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego

"Poinformowałem Johna Boltona, że jego praca w Białym Domu nie jest już potrzebna" - napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Jak dodał, nowego doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego wskaże w najbliższym tygodniu.

Prezydent USA Donald Trump o tym, że zdymisjonował Johna Boltona, swojego doradcę bezpieczeństwa narodowego, poinformował na Twitterze.

"Zeszłej nocy poinformowałem Johna Boltona, że jego praca w Białym Domu nie jest już potrzebna. Mocno nie zgadzałem się z wieloma jego sugestiami, podobnie jak inne osoby w administracji" - napisał Trump w tweecie.



I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

"Poprosiłem Johna o rezygnację, którą otrzymałem dzisiaj rano. Bardzo dziękuję Johnowi za jego pracę. Nowy doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu" - napisał Trump.



....I asked John for his resignation, which was given to me this morning. I thank John very much for his service. I will be naming a new National Security Advisor next week. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019

W reakcji na komunikat prezydenta, Bolton przedstawił nieco inne okoliczności swojego odejścia z Białego Domu.

"Zeszłej nocy zaproponowałem swoją rezygnację i prezydent Trump powiedział: 'porozmawiajmy o tym jutro'" - napisał na Twitterze Bolton.



I offered to resign last night and President Trump said, "Let's talk about it tomorrow." — John Bolton (@AmbJohnBolton) September 10, 2019





Kim jest John Bolton?

John Bolton na stanowisku doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Trumpa zastąpił 9 kwietnia 2018 roku Herberta Raymonda McMastera.

Wcześniej - za prezydentury George'a W. Busha - Bolton przez pewien czas odpowiadał w Departamencie Stanu za zapobieganie rozpowszechniania broni masowego rażenia. Był orędownikiem prowadzenia wojny w Iraku od 2003 roku. W latach 2005-2006 był ambasadorem USA przy ONZ.

Przed objęciem funkcji w administracji Trumoa Bolton był komentatorem telewizyjnym. Oprócz radykalnych poglądów wobec Korei Północnej, ostro krytykował także porozumienie atomowe z Iranem z 2015 roku, które Waszyngton porzucił w maju 2018 roku.