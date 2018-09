Gersdorf "nie będzie się kopała z koniem"





Pani profesor jest na tyle osobą rozsądną, taktowną, że w pewnym momencie nie będzie się kopała z koniem po prostu. Uzna, że skoro jest takie prawo, to dura lex sed lex - stwierdził pytany o przyszłość I prezes Sądu Najwyższego wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Wiesław Johann. W internetowej dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24 przyznał jednocześnie, że sam uważa przenoszenie sędziów w wieku 65 lat na emeryturę za złą decyzję.

Wiesław Johann przyznał, że nie zgadza się z obniżeniem na mocy reform sądownictwa wieku emerytalnego sędziów. Obecnie, tak jak wszyscy Polacy, sędziowie nabierają praw emerytalnych w wieku 65 lat. Johann za kilka dni obchodzić będzie 79 urodziny. - Oczywiście, że uważam, że wyznaczenie tej cezury wiekowej 65 lat mnie nie przekonuje - zaznaczył.

Pytany o to, jakie jego zdaniem były wobec tego przyczyny obniżenia wieku emerytalnego sędziów odpowiedział: - Pan zmierza, żebyśmy rozmawiali o czystce.

- Każdy ma prawo do przeprowadzania reformy. Ta partia wygrała wybory, ta partia ma jakiś pomysł na wymiar sprawiedliwości i ta partia realizuje ten pomysł - powiedział sędzia powtarzając, że jego zdaniem określenie wieku emerytalnego na 65 lat to nie jest dobry pomysł.

- Ja myślę, że dopiero wtedy, kiedy się kończy te 60 lat, nabiera się tej rutyny, ale rutyny w dobrym tego słowa znaczeniu, doświadczenia, i to jest dobry wiek - zaznaczył.

Gersdorf "była świetnym sędzią"

Wiesław Johann pytany był w związku z tym o sytuację I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która podważa przeniesienie jej na mocy znowelizowanej ustawy o SN w stan spoczynku i zamierza - zgodnie z konstytucją - nadal wykonywać swoje obowiązki.

- Ja akurat panią profesor cenię sobie bardzo, jej wiedzę, jej doświadczenie. Była świetnym sędzią - zaznaczył. Wiceprzewodniczący KRS podkreślił jednak, że "nie wyobraża sobie" usuwania Małgorzaty Gersdorf z SN siłą.

- Pani profesor jest na tyle osobą rozsądną, taktowną, że w pewnym momencie nie będzie się kopała z koniem po prostu. Uzna, że skoro jest takie prawo, to dura lex sed lex - stwierdził.