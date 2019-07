"Daliśmy jeszcze szansę Platformie Obywatelskiej"

W polityce nie wystarczy tylko cel anty-PiS, musi być także spójność ideowa i programowa - powiedział w "Faktach po Faktach" poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Odniósł się do sobotniej propozycji PSL, by do wyborów parlamentarnych opozycja poszła w dwóch blokach. Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus, która w eurowyborach startowała z listy Wiosny, przyznała, iż w jej ocenie majowe głosowanie pokazało, "że szeroka koalicja od prawa do lewa nie zdała egzaminu".