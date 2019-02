"To nie jest tak, że toczymy wojnę z PiS. My toczymy wojnę o Polskę"





»

Tylko wtedy, kiedy będziemy razem, jesteśmy w stanie wygrać z PiS. I to wygrać naprawdę, z wielkim sukcesem - mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Joanna Mucha (PO). - Ten sondaż obala mit, że z PiS jest w stanie wygrać wyłącznie zjednoczona opozycja - stwierdził Maciej Gdula z ugrupowania Roberta Biedronia. - Odsunięcie PiS od władzy jest możliwe, ale nie jest możliwe pod skrzydłami Grzegorza Schetyna - dodał.

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24, gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, wygrałaby je Zjednoczona Prawica (PiS, Solidarna Polska i Porozumienie). Pokonałaby Koalicję Obywatelską (PO, Nowoczesna i Inicjatywa Polska). Na trzecim miejscu uplasowałaby się Wiosna, nowa partia Roberta Biedronia. Wiosna na podium, siedem partii w Sejmie. Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24 Na czele... czytaj dalej »

"Jeśli będziemy potrafili pójść razem do tych wyborów, to jesteśmy potęgą"

Do tego badania odnieśli się goście "Faktów po Faktach" w TVN24 Joanna Mucha (PO) i Maciej Gdula (Wiosna).

- Podchodzę do tego sondażu absolutnie entuzjastycznie. Dlatego, że po raz pierwszy PiS ma poniżej 30 procent, a to oznacza, że tam się zacznie porządna walka - stwierdziła posłanka PO.

- Platforma, partia Wiosna, SLD, PSL, Nowoczesna - jesteśmy potęgą. Według tego sondażu, jesteśmy potęgą, jeśli będziemy potrafili się dogadać i pójść razem do tych wyborów - podkreślała.

"To nie jest tak, że my toczymy wojnę z PiS"

Na uwagę, że Robert Biedroń nie chce iść w koalicji z Platformą, odparła: - Robert Biedroń za każdym razem się zarzeka, że nie, że nie, że nie. Jest dużo czasu (na rozmowy - red.).

- To nie jest tak, że my toczymy wojnę z PiS, my toczymy wojnę o Polskę. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy razem, jesteśmy w stanie tę wojnę wygrać. I to wygrać naprawdę z wielkim sukcesem - powiedziała Mucha.

Zwracając się do Macieja Gduli powiedziała: - Nie powiecie mi, że jesteście tak samo daleko od Platformy, jak jesteście od PiS, bo to po prostu nie jest prawda. To jest pewnego rodzaju zabieg marketingowy, ale to nie jest prawda. Opozycja drży na widok Wiosny. Boją się, że Biedroń da wygraną PiS-owi Wśród polityków... czytaj dalej »

"Sondaż na pewno obala jeden mit"

Zdaniem Macieja Gduli, "ten sondaż na pewno obala jeden mit". - Mit, że z PiS jest w stanie wygrać wyłącznie zjednoczona opozycja. To znaczy (mit - red.), że wszyscy muszą przyjść pod skrzydła Grzegorza Schetyny, zjednoczyć się i wspólnie stawić czoła PiS - powiedział.

- Jest różnica pomiędzy walką z PiS w jednym obozie i odsunięciem partii Kaczyńskiego od władzy. To są dwie różne sprawy. I mam wrażenie, że ten sondaż pokazuje, że odsunięcie PiS od władzy jest możliwe, ale nie jest możliwe pod skrzydłami Grzegorza Schetyna - ocenił.

Odnosząc się do niedzielnej konwencji partii Wiosna, stwierdził, że pokazała ona, że "Robert Biedroń jest bardzo sprawnym przywódcą, że to nie jest tylko produkt marketingowy, ale tam jest jakaś wizja".

- Ten sondaż moim zdaniem zmusi do jednego - Grzegorz Schetyna zakończy swoje gry polityczne i zajmie się programem. Niech się zastanowi, jaka jest jego pozytywna wizja dla Polski - powiedział.

Oglądaj Wideo: tvn24 Profesor Gdula: sondaż obala mit, że z PiS jest w stanie wygrać wyłącznie zjednoczona opozycja

"Biedroń zatrzymał się na etapie postrzegania Platformy sprzed pięciu lat"

"W interesie PiS-u jest to, żeby po stronie opozycji powstawało jak najwięcej partii" Powinniśmy sobie... czytaj dalej » - Chciałabym, żebyśmy przestali mówić, że idziemy pod czyimiś skrzydłami. Bądźmy wszyscy tymi skrzydłami - apelowała Mucha.

- Nie ma nic złego w tym, że wszyscy, jako opozycja, chcemy tego, żeby Polska była europejska, żeby kobieta w Polsce mogła się rozwinąć, mogła swój talent, swoją ambicję zrealizować tak, jak będzie chciała, żeby był normalny rynek, gospodarka, która dba o najsłabszych - wymieniała.

Jej zdaniem, "Biedroń zatrzymał się na etapie postrzegania Platformy sprzed pięciu lat".

- Ale popatrzcie, jak wyglądała nasza kampania samorządowa, naszych prezydentów, z jakimi hasłami oni szli do tej kampanii. To jest inna PO. Wy macie w głowie starą Platformę, my się też zmieniamy - mówiła, zwracając się do Gduli. - Naprawdę jest przestrzeń do współpracy - dodała.