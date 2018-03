Poseł Nowoczesnej o zakazie handlu w niedzielę: "To jest...

10.06 | - To jest tak, jak leczenie drobnej ranki przez ucięcie ręki - pomysł zakazu handlu w niedzielę komentował na antenie TVN24BiS poseł Nowoczesnej Paweł Rabiej. - Oczekiwałbym, że strony, interesariusze tego sporu siądą do stołu i dogadają się, co do tego, jak polepszyć warunki pracy pracowników w supermarketach, sieciach handlowych, tak by nie wprowadzać handlu w niedzielę. Dlatego, że to uderza w interesy konsumentów, nas wszystkich, którzy chcą te zakupy robić. - Stańcie po stronie pracownika, a nie po stronie pracodawców i tych bogatych - stwierdził działacz "Solidarności" Alfred Bujara, który uważa, że kara więzienia za naruszenie zakazu jest "łagodną".

