Pan Frasyniuk nie stwarzał żadnego zagrożenia. Skuwanie go to było jakieś nieporozumienie - ocenił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 mecenas Jacek Kondracki, komentując zatrzymanie i doprowadzenie do prokuratury Władysława Frasyniuka. - Policjanci zachowali się zgodnie z przepisami, tak jak w stosunku do każdego obywatela - ocenił z kolei szef MSWiA Joachim Brudziński.

Policja zatrzymała Władysława Frasyniuka w środę o godz. 6 w jego domu pod Wrocławiem. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie przesłuchał go i postawił mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie, po czym opozycjonista z czasów PRL został zwolniony do domu.

"Nie stwarzał żadnego zagrożenia"

Na nagraniu z zatrzymania widać, że policjanci skuwają Frasyniuka kajdankami. W ocenie gościa "Wstajesz i wiesz", było to "wręcz niedopuszczalne".

- Jest taka ustawa z 2013 roku o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego. Kajdanki są właśnie takim środkiem przymusu bezpośredniego i tam w artykule 11 wymienia się 14 przypadków, kiedy i jakie należy stosować środki przymusu bezpośredniego. Żaden z tych przypadków nie odnosi się do tej sytuacji - ocenił mecenas Kondracki.

- Pan Frasyniuk nie stwarzał żadnego zagrożenia, czy to ucieczką, czy dla interweniujących policjantów. Zachowywał się absolutnie spokojnie. Skuwanie go w sposób kwalifikowany, bo do tyłu to było jakieś nieporozumienie. Nie wiem, czemu to miało służyć - wyjaśnił adwokat.

Kondracki powiedział, że to, co zrobił Władysław Frasyniuk (nie stawiając się na wezwania prokuratury - red.) "nie można, a trzeba" nazwać "klasycznym przykładem obywatelskiego nieposłuszeństwa".

- Pan Frasyniuk z pełną świadomością postanowił nie reagować na prawne wezwanie go do prokuratury, jako formę protestu przeciwko rażącemu naruszaniu prawa w innych sferach życia publicznego - powiedział.

Wyjaśnił, że obywatelskie nieposłuszeństwo to "postawa obywatela, który mając pełną świadomość tego, jakie poniesie konsekwencje, sprzeciwia się - naruszając prawo - zdarzeniom, zjawiskom naruszania prawa w sferze publicznej". Dodał, że "musi to mieć racjonalne podłoże". - Od przypadku do przypadku. Nie może kibol rzucać butelką na stadionie (i tłumaczyć tego obywatelskim nieposłuszeństwem - red.) - wyjaśnił Kondracki.

Brudziński poleca nagranie z zatrzymania

Tymczasem szef MSWiA Joachim Brudziński podziękował policjantom za to, że "rzetelnie wykonują swoją pracę", odnosząc się zarówno do działań latem ubiegłego roku, jak i środowego zatrzymania.

- Dziękuję funkcjonariuszom, którzy musieli się zderzyć z happeningiem Frasyniuka, który w sposób oczywisty naruszał obowiązujące w Polsce prawo, naruszał integralność cielesną policjantów – powiedział minister w czwartek w radiowej Trójce.

Jak dodał, policjant był "popychany i szturchany, wykpiwany przez Frasyniuka, który podawał mu inne dane osobowe czy też nie chciał podać swoich danych osobowych".

Zdaniem ministra, policjant ten zasługuje na "szczególną nagrodę i uznanie". - Tak samo w dniu wczorajszym - dodał.

- Polecam wszystkim oburzonym (...) film, jak policjanci zatrzymują Frasyniuka, a tym wszystkim, którzy bredzą o faszyzmie, zagrożonej demokracji w Polsce – filmiki, bardzo często zamieszczane z pokojowego nastawienia demonstrantów na przykład policji w Katalonii w Hiszpanii, w Niemczech czy we Francji – powiedział minister.

Frasyniuk jak Blida? "Funkcjonariusze wyciągają wnioski"

Pytany, czy założenie Frasyniukowi kajdanek było uzasadnione, szef MSWiA przywołał zdarzenia z zatrzymania Barbary Blidy. - Dlaczego Barbara Blida zginęła? Dlatego że funkcjonariusze, bodajże Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kierowani empatią i takimi głosami, pani Barbarze Blidzie kajdanek nie założyli i nie zastosowali się do obowiązujących przepisów – powiedział.

- Oczywiście nie chcę powiedzieć, że Władysław Frasyniuk - gdyby nie miał założonych kajdanek - popełniłby samobójstwo. Na pewno by tego nie zrobił, ale funkcjonariusze wyciągają wnioski – podkreślił.

Co zapisano w ustawie

Założenie kajdanek na dłonie jest jednym ze środków przymusu bezpośredniego, które mogą stosować m.in. policjanci. Szczegółowe przypadki zastosowania wymienia ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w art. 11.

Można ich użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia

12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;

9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

12) pokonania biernego oporu;

13) pokonania czynnego oporu;

14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

W związku z miesięcznicą

Zatrzymanie i przesłuchanie Frasyniuka ma związek z incydentem, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca 2017 r. Jak informowała policja, zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na Krakowskim Przedmieściu usiadły na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz uczestników obchodów przed Pałac Prezydencki.

Wśród kontrmanifestantów, których usunęli policjanc,i był m.in. Frasyniuk. Na początku lipca ubiegłego rok usłyszał on zarzut "przeszkadzania w przebiegu niezakazanego zgromadzenia".