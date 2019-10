Jimy Carter "nie może doczekać się powrotu do zdrowia"





95-letni były prezydent USA Jimmy Carter wyszedł w czwartek ze szpitala, do którego trafił trzy dni wcześniej, gdy upadł w swoim domu i złamał miednicę. "Nie może doczekać się powrotu do zdrowia" - poinformowała fundacja Carter Center.

"Jimmy Carter nie może doczekać się powrotu do zdrowia w swoim domu w Plains w stanie Georgia i dziękuje wszystkim za miłe słowa i wszystkie życzenia" - napisała w komunikacie fundacja jego imienia.



Carter mógł opuścić szpital, ponieważ w czasie hospitalizacji okazało się, że złamanie miednicy nie jest duże i przez lekarzy opisane zostało jako "łagodne". W poniedziałek rzecznik Centrum Cartera przekazał, że mimo urazu były prezydent jest "dobrym humorze".

Wiosną bieżącego roku 95-latek upadł i złamał sobie szyjkę kości udowej, którą trzeba było operacyjnie zastąpić protezą. Wcześniej w tym miesiącu po drugim z kolei upadku trzeba było mu założyć 14 szwów, ale już następnego dnia udał się do Nashville w stanie Tennessee na imprezę promującą wolontariat.

W 2015 roku zdiagnozowano u niego raka mózgu i wątroby, ale wygrał walkę z chorobą.

Carter bije rekordy

Od niedawna dzierży on także - wraz ze swą 92-letnią żoną Rosalynn, którą poślubił ponad 73 lata temu - rekord długości trwania małżeństwa pary prezydenckiej. Poprzednio rekord ten należał do George'a i Barbary Bushów.

W latach 1971-75 Jimmy Carter był gubernatorem Georgii. W 1976 roku został wybrany na prezydenta jako kandydat Partii Demokratycznej. Po jednej kadencji w Białym Domu został pokonany w 1980 roku przez republikanina Ronalda Reagana.

Po odejściu z polityki zyskał międzynarodowe uznanie za działalność humanitarną. W 2002 roku został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla.