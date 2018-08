Nowości, międzynarodowe hity i ulubione tytuły. Jesienna ramówka TVN Discovery

TVN Discovery przygotowuje wiele atrakcji, które widzowie zobaczą już jesienią. "Pułapka" i "Pod powierzchnią" to nowe seriale w ofercie TVN. Nie zabraknie też kontynuacji znanych programów, takich jak "Mam Talent!", "Top Model" czy "Kuchenne rewolucje". Równie interesująco prezentuje się oferta kanałów tematycznych. Na antenie Discovery Channel pojawią się trzy nowe polskie produkcje - "Nietypowe transporty", "Porty" oraz Zawodowcy".

W czwartek prezentowana jest pierwsza wspólna oferta programowa TVN i kanałów Discovery (w marcu sfinalizowano transakcję). Na widzów czeka wiele nowości. Nie zabraknie również kolejnych edycji znanych i lubianych programów.

PRESSBOOK TVN - JESIEŃ 2018

PRESSBOOK KANAŁÓW TEMATYCZNYCH - JESIEŃ 2018

"PUŁAPKA" OD 9 WRZEŚNIA, NIEDZIELA, 21:30, TVN

Zagadka, zbrodnie, mroczna historia z przeszłości. Gdy autorka popularnych powieści kryminalnych odkryje przerażającą tajemnicę, nagle sama stanie w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa, znanego jej dotąd tylko z kart własnych powieści.

Nowy serial kryminalno-obyczajowy TVN to przede wszystkim intrygująca historia, która angażuje widza już od pierwszego odcinka. Główna bohaterka, Olga Sawicka (Agata Kulesza), zmaga się z demonami przeszłości - traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią.

Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa (Marianna Kowalewska) - wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga prosi o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę - Justynę (Joanna Kulig). To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków. Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki.

"Pułapka" to jednak nie tylko wciągająca fabuła. Bohaterowie serialu to wielowymiarowe postaci, z których każda skrywa jakąś tajemnicę. Przeszłość, która nie daje o sobie zapomnieć, powróci, by połączyć ich losy. Na drodze do odkrycia prawdy przyjdzie im stawić czoło własnym słabościom i lękom, skrywanym do tej pory głęboko przed światem.

W serialu zagrali również: Leszek Lichota (komisarz Czarny), Mateusz Więcławek (Kamil), Kinga Preis (prokurator Natalia Różańska), Krzysztof Pieczyński (Koman), Maria Maj (dyrektorka domu dziecka), Jacek Lenartowicz (major), Piotr Trojan (woźny), Marcin Czarnik (Adam) i inni.

Oglądaj Wideo: TVN "Pułapka"

"POD POWIERZCHNIĄ" OD 21 PAŹDZIERNIKA, NIEDZIELA, 21:30, TVN

Namiętności, których nie potrafimy okiełznać. Tajemnice kryjące się za zamkniętymi drzwiami naszych domów. Kłamstwa, które niszczą nas samych. Nowy serial obyczajowy "Pod powierzchnią" to próba odpowiedzi na pytanie, jak dobrze znamy tych, których kochamy.

To opowieść o czwórce bohaterów. Każdy z nich zmaga się ze swoimi problemami, lękami czy słabością. Pod koniec wakacji ścieżki głównych bohaterów skrzyżują się, łącząc ich ze sobą już na zawsze. To pozornie błahe spotkanie da początek wielu burzliwym wydarzeniom. Kolejne głęboko skrywane sekrety i namiętności nieuchronnie doprowadzą do zbrodni.

W rolach głównych pojawią się: Magdalena Boczarska (Marta Gajewska), Bartłomiej Topa (Bartek Gajewski), Łukasz Simlat (Maciek Kostrzewa) i Maria Kowalska (Ola Kostrzewa).

Źródło: TVN Nowy serial "Pod powierzchnią"

"MAM TALENT", OD 8 WRZEŚNIA, SOBOTA 20:00, TVN

Talentów może być wiele: układanie kostki Rubika z zamkniętymi oczami, mężczyzna prezentujący taniec brzucha, niezwykłe głosy, zapierające dech w piersiach umiejętności fizyczne czy nietypowe zdolności. Już po raz jedenasty jury w składzie: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak i Agustin Egurrola wyruszy w podróż po Polsce, aby wyłowić te z nich, które wprawiają w zachwyt lub zdumienie, wywołują wzruszenie, uśmiech lub czasem po prostu wciskają w fotel.

Łzy wzruszenia jurorów będą mieszać się ze łzami szczęścia uczestników. Spotkamy niezwykłych ludzi o fascynujących zdolnościach, którzy właśnie w tym programie pokonają swoje słabości i wykażą się nie lada odwagą. Za kulisami oraz na scenie będzie wspierał wszystkich niezastąpiony duet – Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

Oglądaj Wideo: TVN "Mam Talent"

"MASTERCHEF", OD 9 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 20:00, TVN

Czterdziestu dwóch kandydatów na polskiego MasterChefa ponownie rozpocznie walkę w najbardziej prestiżowym konkursie kulinarnym na świecie. Kto zostanie następcą Mateusza Zielonki, a dla kogo siódemka nie okaże się szczęśliwą liczbą?

W siódmym sezonie kucharze amatorzy staną przed wyzwaniami przygotowania m.in. idealnych perliczek, tortu szwarcwaldzkiego, tournedos à la Rossini, a nawet papki dla niemowląt. Kandydaci na mistrza kuchni będą musieli wykazać się także przed grupą dwustu harcerzy, dla których przygotują posiłek w Puszczy Niepołomickiej. Na planie nie zabraknie również okazji do wielkiego świętowania. Urodziny Michela to doskonała okazja, aby przygotować specjalne menu dla jurorów. Pasjonaci kuchni staną oko w oko z legendami kulinarnego świata.

Oceni ich między innymi posiadaczka dwóch gwiazdek Michelina Hélène Darroze. Na planie pojawią się także, dobrze znani polskiej publiczności, Robert Makłowicz oraz Pascal Brodnicki. Najlepsza piątka będzie walczyć o miejsce w finale w Singapurze – mieście 47 gwiazdek Michelina (w 38 restauracjach), gdzie poznają najwybitniejszych artystów tamtejszej kuchni. Wśród nich znajdzie się Audra Morrice – jurorka "MasterChef Asia" i finalistka "MasterChef Australia".

"TOP MODEL" OD 3 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 21:30, TVN



Największy modowy show powraca i idzie z duchem czasu. W tym sezonie program stawia przede wszystkim na różnorodność, zatem można zostać top model niezależnie od płci, wieku, wzrostu i rozmiaru. Liczy się osobowość, charyzma oraz determinacja.

Świat modelingu zmienił się przez ostatnie lata i najnowsza edycja programu będzie tego odzwierciedleniem. Praca w branży fashion to już nie tylko pokazy mody i sesje zdjęciowe, ale też umiejętność poruszania się w mediach społecznościowych.

Na przesłuchania do programu w pięciu miastach w Polsce zgłosiła się rekordowa liczba chętnych. Najmłodsi mieli regulaminowe 16 lat, a najstarszy kandydat 64. Równolegle trwał casting internetowy – zgłoszenia napływały z całego świata: z Wielkiej Brytanii, Irlandii, USA, a nawet Australii.

Jurorzy: Joanna Krupa, Kasia Sokołowska, Marcin Tyszka i Dawid Woliński, wspierani przez Michała Piróga, stanęli przed niezwykle trudnym zadaniem – wyborem osób, które zawalczą o tytuł Top Model, międzynarodowy kontrakt z agencją modelek i modeli "D’vision", 100 tysięcy złotych oraz sesję okładkową w magazynie "Glamour". Jednakże w tej edycji nie tylko zwycięzca będzie mógł czuć się wygrany, bowiem już podczas realizacji programu uczestnicy dostaną szansę na zdobycie kontraktów reklamowych z polskimi i międzynarodowymi markami, a co za tym idzie – podbój branży.

Oglądaj Wideo: TVN "Top Model"

"ŚLUB OD PIERWSZEGO WEJRZENIA", OD 11 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK 22:30, TVN

Eksperci antropolog prof. Bogusław Pawłowski, psycholog Piotr Mosak oraz psycholog i psychoterapeutka poznawczo-behawioralna Magdalena Chorzewska są przekonani, że naukowy grunt stanowi doskonały punkt wyjścia do narodzin prawdziwego uczucia.

Naukowcy wspólnie przejrzeli setki kwestionariuszy osobowych, zdjęć i wyników badań. Wszystko po to, żeby znaleźć tych uczestników programu, którzy ich zdaniem mają największe szanse na stworzenie szczęśliwego związku. Jest jeden problem: swoją drugą połówkę będą mogli poznać dopiero w dniu ślubu.

Na tych, którym wystarczy odwagi, aby powiedzieć "tak", czeka podróż poślubna oraz wspólne mieszkanie. Miłosny eksperyment potrwa miesiąc. Po tym czasie każdy z partnerów będzie musiał podjąć decyzję, czy chce dalej budować wspólną przyszłość z wybranym dla niego partnerem.

"DIAGNOZA", OD 4 WRZEŚNIA, WTOREK 21:30, TVN

Nowe odcinki "Diagnozy", jednego z najpopularniejszych seriali telewizyjnych ostatniego roku, znów zaskoczą widzów. Odsłonią tajemnice początku znajomości Anny i Jana, ich wspólnego życia w Gdańsku oraz feralnej operacji, która zrujnowała życie Leśniewskiej, ale stała się też początkiem fascynującej historii. Produkcja, mająca na swoim koncie statuetkę Telekamery, Srebrny Glob na World Media Festival 2018, nominację do Polskich Nagród Filmowych Orły 2018 oraz dwa miliony wiernych widzów, powraca jesienią z zaskakującym wątkiem kryminalnym.

Zakończenie poprzedniego sezonu "Diagnozy" przyniosło zmiany w kierownictwie szpitala. Nagła zmiana personalna na stanowisku ordynatora wstrząsnęła Artmanem. W nowych odcinkach pojawi się Paweł Wilecki (w tej roli Mateusz Kościukiewicz), szanowany prokurator z Rybnika, a do zgranej już ekipy lekarzy dołączy piękna chirurg Kalina Wysocka (w tej roli Kamila Kamińska). Natomiast życie Anny i Michała nie będzie układać się tak, jak planowali. Gdy dr Wolski dowie się, że jest bardzo poważnie chory, ich związek zostanie wystawiony na próbę.

Oglądaj Wideo: TVN "Diagnoza"

"KUBA WOJEWÓDZKI", OD 4 WRZEŚNIA, WTOREK 22:30, TVN

Jesienią widzowie mogą spodziewać się gości z pierwszych stron gazet, arcyciekawych rozmów oraz przezabawnych anegdot i żartów.

Na jego skórzanej kanapie ponownie zasiądą największe gwiazdy - aktorzy, muzycy, sportowcy i politycy. Wszyscy muszą przygotować się na niebanalne, podchwytliwe pytania i ostry jak brzytwa język Kuby. Ale wizyta u króla TVN będzie dla nich przede wszystkim prawdziwym sprawdzianem z dystansu do siebie i poczucia humoru. Na tym egzaminie nie wyciągną ściągi, nie będą mieli również szansy na poprawkę.

Źródło: TVN "Kuba Wojewódzki" powraca

"AMERYKA EXPRESS", OD 5 WRZEŚNIA, ŚRODA 21:30, TVN

Najbardziej emocjonujący program w polskiej telewizji powraca w nowej odsłonie i na nowym kontynencie. Uczestnicy, nauczeni doświadczeniem swoich poprzedników, spodziewali się trudnego i pełnego niespodzianek wyścigu. Jednak to, co przeżyli w Ameryce Południowej, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Do mety dotrą zawodnicy nie tylko najsilniejsi fizycznie i psychicznie, ale przede wszystkim ci, którzy potrafili ze swoim towarzyszem podróży stworzyć najmocniejszy duet.

W programie weźmie udział osiem par: Filip Chajzer z legendą polskiej telewizji - ojcem Zygmuntem, Aleksandra Domańska z bratem Dawidem, Lara Gessler z kolegą Piotrem Sałatą, Tomasz Karolak z przyjacielem Jakubem Urbańskim, Katarzyna Meller z przyjaciółką Moniką Zagajską, Maciej Musiałowski z koleżanką Anną Małysą, Magda Steczkowska z mężem Piotrem Królikiem i tworzący duet Fit Lovers Pamela Stefanowicz z narzeczonym Mateuszem Januszem. Po raz kolejny, przez bezdroża poprowadzi ich Agnieszka Woźniak-Starak.

Uczestnicy programu mają przy sobie jednego dolara dziennie na osobę i to, co udało im się zmieścić do plecaków. Na miejscu sami muszą zorganizować wyżywienie, nocleg oraz transport.

Oglądaj Wideo: TVN "Ameryka Express"

"KUCHENNE REWOLUCJE", OD 6 WRZEŚNIA, CZWARTEK 21:30, TVN

Magda Gessler nie zwalnia tempa i już po raz 18. wyrusza w Polskę, by pomóc właścicielom w ich walce o dochodowy biznes, smaczną kuchnię, piękny lokal i zadowolonego klienta.

W "Kuchennych rewolucjach" przemianę przechodzi nie tylko lokal, karta menu czy wystrój. Magda Gessler będzie kreować nowe smaki, łączyć to, co tradycyjne i lokalne, z nowoczesnymi trendami. Będą wyjątkowe przepisy i wiele łatwych sposobów na osiągnięcie najlepszego smaku potraw. Największe jednak zmiany mogą dokonać się w samych właścicielach, ich podejściu do pracy, pracowników, biznesu i siebie nawzajem.

Nie zabraknie emocji, łez, burzliwych rozmów, trudnych decyzji, ale również szczęścia, radości i sukcesów zawodowych.

Źródło: TVN Magda Gessler już po raz 18. wyrusza w Polskę

"MILIONERZY", OD 3 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 20:55, TVN

Poprzedni sezon dostarczył widzom sporej dawki adrenaliny! Po raz drugi w historii programu Hubert Urbański wręczył uczestniczce wygraną w postaci czeku o najwyższej wartości.

"Kto pierwszy, ten lepszy" - to tylko początek walki o duże pieniądze. Na każdego uczestnika, który przejdzie wstępne eliminacje, czeka dwanaście pytań, dwa progi gwarantowane oraz trzy koła ratunkowe. Zasady wydają się być proste, ale droga do zwycięstwa nie jest łatwa. Przy ogromnych emocjach, jakie towarzyszą uczestnikom, często nawet te najprostsze pytania pozostają bez odpowiedzi.

Jesienią w teleturnieju pojawią się kolejni niebanalni uczestnicy, ciekawe historie, a także nowe zestawy pytań.

Źródło: TVN "Milionerzy"

"36,6°C", OD 8 WRZEŚNIA, SOBOTA 18:00, TVN

"36,6°C" to najzdrowszy program telewizyjny, który nie boi się żadnego medycznego tabu. Ewa Drzyzga i prof. Krzysztof Łabuzek podpowiadają jak zadbać o zdrowie, sprawdzają nowinki medyczne, pytają ekspertów o najnowocześniejsze metody lecznicze.

"36,6°C" tej jesieni podejmie ważny temat. Rak jelita grubego to choroba, która dotyka coraz więcej osób. W cyklu spotkań z największymi autorytetami medycznymi, najlepszymi specjalistami i gwiazdami postaramy się sprawić, by badania kolonoskopowe i inne profilaktyczne zabiegi ratujące życie przestały być tematem tabu. Sprawdzimy najnowsze możliwości zapobiegania chorobie, diagnostykę i metody leczenia, zarówno farmakologicznego, jak i operacyjnego.

"DRZEWO MARZEŃ", OD 9 WRZEŚNIA, NIEDZIELA 11:00, TVN

Mateusz Gessler po raz kolejny wyrusza w Polskę, żeby spełniać dziecięce marzenia. To bardzo przyjemne, ale i niełatwe zadanie! Wyobraźnia najmłodszych bohaterów programu nie zna granic. Czy prowadzący będzie w stanie zrealizować wszystkie pomysły i sprawić przyjemność obdarowanym przez niego osobom?

Źródło: TVN Drugi sezon "Drzewa marzeń" od 9 września



Marzenia mogą być różne. To, co dla jednych jest codziennością, dla innych może wydawać się nierealne i trudne do zdobycia. Dzieci doskonale wiedzą, o czym marzą dorośli. Najpiękniejsze jest to, że ich życzenia płyną prosto z serca, a łączy je bezinteresowność i chęć niesienia pomocy.

W drugim sezonie "Drzewa marzeń" Mateusz Gessler odwiedzi szkoły z Warszawy, ze Śląska i z okolic Krakowa. Wszystkich uczniów zaprosi do wspólnej zabawy polegającej na wymyśleniu marzenia dla bliskich im osób. O tym, co chcieliby zrobić dla kogoś ze swojego otoczenia, opowiedzą Mateuszowi na Magicznym Drzewie, na którym zawisną wszystkie karteczki z życzeniami. W każdym z dziewięciu odcinków programu prowadzący spełni prośby aż trzech wybranych przez siebie bohaterów.

"KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA", OD 11 LISTOPADA, NIEDZIELA 11:00, TVN

Pięćset dni w drodze, 70 krajów, ponad 80 odcinków i ona jedna - "Kobieta na krańcu świata". Program Martyny Wojciechowskiej ma już dziesięć lat. Tu jednak nie liczby są najważniejsze, ale bohaterki, z którymi podróżniczka spotyka się w najodleglejszych zakątkach naszego globu. Nikt tak jak ona nie potrafi sprawić, że historia każdej z nich jest najważniejsza i wyjątkowa.

Źródło: TVN Program "Kobieta na krańcu świata" ma 10 lat

Jesienią widzowie zobaczą jubileuszowy sezon programu "Kobieta na krańcu świata". Martyna Wojciechowska od lat udowadnia wszystkim, że niemożliwe nie istnieje. W swoim programie pokazuje widzom świat i ludzi dzielących się z nią swoimi niepowtarzalnymi historiami, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego. Podróżniczka nie tylko rozmawia z bohaterkami o codziennym życiu, ich lękach i marzeniach, ale porusza także ważne problemy społeczne.

W dziesiątym sezonie programu prowadząca zaprosi widzów do najdalej na północ wysuniętej osady ludzkiej. Na Spitsbergenie przez jedną czwartą roku panuje noc, natomiast później słońce nie zachodzi wcale… Jak wygląda życie mieszkańców tego regionu? Martyna Wojciechowska dotrze też do żyjącej w Czadzie społeczności Wodaabe. To właśnie tam mężczyźni mają obowiązek podobać się kobietom. Z kolei w Salwadorze podróżniczka podejmie niezwykle trudny temat restrykcyjnych regulacji antyaborcyjnych. Spotka się z kobietami, które na skutek różnych powikłań straciły ciąże i zostały oskarżone o morderstwo.

"WRACAJCIE, SKĄD PRZYSZLIŚCIE", JESIEŃ 2018, TVN

Piotr Kraśko razem z grupą Polaków wyrusza szlakiem, który pokonują uchodźcy w poszukiwaniu lepszego lub bezpiecznego życia. Bohaterowie będą mieli okazję poznać rzeczywistość ludzi, których do tej pory widzieli jedynie w telewizji.

Źródło: TVN Nowy program na antenie TVN: "Wracajcie, skąd przyszliście"

W jesiennej ramówce TVN na widzów czekają również:

"DZIEŃ DOBRY TVN", PONIEDZIAŁEK - SOBOTA 8:00-10:55; NIEDZIELA 8:30-11:00

"NA WSPÓLNEJ", PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK 20:15

"SZPITAL", OD 3 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 18:00

"SZKOŁA", OD 3 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 15:30

"UKRYTA PRAWDA", OD 3 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 17:00

"19+", OD 3 WRZEŚNIA, PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 16:30

"CO ZA TYDZIEŃ", NIEDZIELA 11:35

Na antenie TVN nie zabraknie informacji i programów interwencyjnych:

"FAKTY", CODZIENNIE O 19:00

"UWAGA!", PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK 19:50, SOBOTA - NIEDZIELA 19:45

"SUPERWIZJER", OD 4 WRZEŚNIA, WTOREK 23:30

Oglądaj Wideo: tvn24 Prowadzący "Faktów TVN" na prezentacji ramówki TVN Discovery

DISCOVERY CHANNEL

Polskie i zagraniczne nowości, kontynuacje znanych i lubianych programów, inspirujący bohaterowie oraz fascynujące historie, które rozbudzają ciekawość. Pasja, przygoda i emocje zawsze były bliskie Discovery Channel.

Dzięki swojej popularności i wieloletniemu doświadczeniu, jest jedną z najszerzej dystrybuowanych telewizji na świecie oraz liderem w kategorii factual entertainment, czyli rozrywki opartej na faktach.

Jesienią na antenie Discovery Channel zobaczymy trzy nowe polskie produkcje. Jedną z nich jest program "Nietypowe transporty". Widzowie zobaczą, z jakimi wyzwaniami muszą się zmierzyć podczas załadunku i transportu ogromnych maszyn czy wielotonowych elementów konstrukcyjnych.

Ciężka praca, niesprzyjające okoliczności, presja czasu i ciągłe ryzyko - to również codzienność dla tysięcy pracowników polskich portów morskich. Kolejna jesienna nowość na Discovery Channel to "Porty". Program pokaże kulisy funkcjonowania największych portów morskich w Polsce.

Praca obarczona wielkim ryzykiem jest także motywem przewodnim kolejnego nowego programu Discovery Channel - "Zawodowcy". Siła fizyczna, spryt, odwaga i odporność na stres - wszystko to powinno cechować osoby, którym nie wystarczy ciepła posada za biurkiem i comiesięczna pensja.

Jesienią fani Discovery Channel mogą spodziewać się również powrotu ich ulubionych bohaterów z hitowych polskich produkcji, takich jak "Złomowisko PL" czy "Polscy truckersi".

Na antenie także nowe odcinki "Gorączki złota". Ten uwielbiany przez widzów program pokazuje ekscytujące kulisy poszukiwania cennego kruszcu i zaciętej walki o wielką fortunę.

W nowym sezonie programu "Klan z Alaski" Brownowie, mieszkający w sercu alaskańskiej puszczy, odizolowani od świata, zmierzą się z kolejnymi wyzwaniami, jakie postawi przed nimi bezwzględna natura.

Źródło: TVN Program "Porty"

TVN24

TVN24 to pierwszy w Polsce całodobowy kanał informacyjno-publicystyczny, od lat cieszący się niesłabnącą popularnością i zaufaniem wśród polskich widzów. TVN24 to niekwestionowany lider oglądalności wśród stacji informacyjnych w Polsce.

Kanał TVN24 zadebiutował w 2001 roku. Przez ostatnie 17 lat stacja wypracowała swoją markę jako rzetelne i wiarygodne źródło informacji, reprezentujące najwyższe standardy dziennikarskie. Zespół kilkuset dziennikarzy i reporterów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu śledzi to, co dzieje się w kraju i na świecie.

Dla TVN 24 pracują reporterzy zlokalizowani w Warszawie oraz w ośmiu oddziałach na terenie Polski, a także stali korespondenci w Waszyngtonie, Londynie czy Moskwie. Materiały są pozyskiwane dzięki współpracy z międzynarodowymi agencjami. Dla widzów pracuje grono wyjątkowych osobowości, w skład którego wchodzą m.in. Justyna Pochanke, Anita Werner, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Monika Olejnik, Grzegorz Kajdanowicz, Piotr Marciniak, Diana Rudnik, Konrad Piasecki, Marta Kuligowska, Andrzej Morozowski i Tomasz Sianecki. Wszystko to sprawia, że TVN24 wyznacza trendy w dziennikarstwie informacyjnym i publicystycznym.

Do flagowych propozycji stacji należą takie programy, jak: "Wstajesz i wiesz", "Fakty po Faktach", "Fakty po południu", "Kropka nad i", "Czarno na białym", "Tak jest", "Polska i Świat", "Loża prasowa", "Horyzont" czy kultowe już dla wielu widzów "Szkło kontaktowe".

Relacje na antenie TVN24 uzupełnia i rozszerza największy portal informacyjny w kraju: tvn24.pl, gdzie można znaleźć nie tylko najświeższe informacje z kraju i ze świata, ale także interesujące materiały wideo oraz relacje na żywo. Co więcej, integralną częścią pracy redakcyjnej pozostają media społecznościowe (Twitter, Facebook, Instagram), a także Kontakt24, czyli interaktywny serwis, dzięki któremu każdy widz może zostać reporterem najważniejszych wydarzeń.

Źródło: TVN Monika Olejnik, prowadząca "Kropki nad i"

TVN24 BIS

TVN24 BiS to jeden z dwóch kanałów informacyjnych w portfolio TVN i Discovery w Polsce. Stacja koncentruje się na wydarzeniach i sprawach międzynarodowych.

Wśród uznanych dziennikarzy i publicystów tworzących TVN24 BiS znajdują się takie telewizyjne osobowości, jak Jolanta Pieńkowska, Piotr Kraśko, prowadzący sztandarowy program "Fakty o świecie", Jacek Pałasiński, Michał Sznajder czy Piotr Marciniak, który w programie "Babilon" bada kobiecy punkt widzenia na ważne tematy. Widzowie cenią sobie również programy dokumentalne polecane przez Ewę Ewart.

Uzupełnienie kanału stanowi portal tvn24bis.pl, który zapewnia także dostęp do dodatkowych materiałów o tematyce ekonomicznej i międzynarodowej.

Źródło: TVN Piotr Kraśko, prowadzący program "Fakty o Świecie"

TVN 7

Nadchodzące jesienne wieczory najlepiej spędzać z TVN7. W ofercie programowej kanału pojawią się nie tylko świetne seriale, takie jak: "Porwani”, "Strzelec", "Kości" czy "W garniturach", ale także fascynujące dokumenty i duża porcja filmowych hitów.



W paśmie "Udokumentowane w siódemce" stacja zaprezentuje starannie wybrane propozycje. "The Family - dzieci psychodelicznej sekty" odsłania historię Anne Hamilton-Byrne, nauczycielki jogi z Australii oraz jej męża, którzy nielegalnie adoptowali i przetrzymywali dzieci. Kolejny fascynujący dokument to "Niby monogamiczni". Psychologowie, antropolodzy czy seksuolodzy, ale także zwykłe pary odpowiedzą na pytania dotyczące monogamii. "Morderstwo z miłości" przedstawia skomplikowaną historię Jensa i Elizabeth, którzy zostali skazani za zabójstwo rodziców dziewczyny.

Tej jesieni w ramówce znalazły się także m.in. wszystkie części przygód Harry'ego Pottera i kultowa produkcja o wampirach "Zmierzch: Przed świtem" - część 1.

Źródło: TVN Serial "Kości"

TTV

TTV prezentuje rzeczywistość, której bohaterami są zwykli ludzie w codziennych i niecodziennych sytuacjach. Historie, które przytrafiają się telewizyjnym prowadzącym czy bohaterom antenowym z "Gogglebox. Przed telewizorem", "Nauki jazdy" czy "Drugiej twarzy", tworzą charakter stacji. Tej jesieni na antenie pojawią się nowe, wręcz rewolucyjne propozycje.

Twarzą lifestylowej rewolucji w TTV została Malwina Wędzikowska. W programie "Ostatnia szansa" jako pierwsza w Polsce podejmie wyzwanie i podda mężczyzn modowej metamorfozie.

Drugą jesienną rewolucją będzie program "Rinke. Na krawędzi". To bardzo osobisty projekt telewizyjny Rinke Rooyensa. Bohaterów programu "Rinke. Na krawędzi" można spotkać na ulicy, pod mostem, w kanałach. Charyzmatyczny prowadzący i producent telewizyjny uczył się i poznawał swoich bohaterów, aktualnie ludzi bezdomnych, niemal przez rok.

Silnych wzruszeń i kobiecych tematów nie zabraknie też w programie "Między nami". Prowadzący, Łukasz Urbański, stylista fryzur, spotka ze sobą na fotelu fryzjerskim znane i lubiane gwiazdy show-biznesu oraz ich fanów. W salonie Łukasza pojawią się m.in. Joanna Krupa, Agnieszka Woźniak-Starak, Anna Starmach, Red Lipstick Monster oraz Piasek.

Jesienią w TTV swoją historię zaczną też pisać "Piękne i odważne", czyli sześć uroczych i charakternych polskich kobiet, które wyruszą na wieś, żeby spędzić kilka dni na gospodarstwie. W mieście przyciągają spojrzenia, a w wiejskiej rzeczywistości będą musiały zmierzyć się nie tylko ze stereotypami i silną rywalizacją, ale też i podołać żniwom czy codziennej obsłudze gospodarstwa.

Dagmara, bohaterka serialu dokumentalnego "Królowe życia", wyruszy jesienią na podbój Maroka w poszukiwaniu nowych możliwości biznesowych. W programie "Made in Maroko" Dagmara spróbuje zamienić pustynny piasek w złoto.

Źródło: TVN Program "Ostatnia szansa"

TVN FABUŁA



Największe hity filmowe, klasyka kina, seriale, materiały zza kulis. Oferta kanału zadowoli nie tylko amatorów kinowych nowości, lecz również widzów, którzy cenią sobie powrót do swoich ulubionych programów i seriali.

W kolejnym sezonie "Andrzej Sołtysik przedstawia" goście podzielą się z prowadzącym swoją wiedzą na temat sztuki filmowej, zdradzą sekrety warsztatu oraz opowiedzą anegdoty z planów zdjęciowych.

Powrócą również "Dziewczyny z Hollywood". Anna Wendzikowska tym razem przyjrzy się aktorkom współczesnego kina.

TVN Fabuła zadba o to, by najwięksi miłośnicy kina znaleźli w ofercie kanału coś dla siebie. Nie zabraknie wysokobudżetowych produkcji prosto z Hollywood. "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie" przedstawi losy Steve'a Rogersa – przeciętnego amerykańskiego żołnierza, który w wyniku ryzykownych eksperymentów medycznych zostaje pierwszym z Avengersów. W kontynuacji zatytułowanej "Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz" przyjdzie mu zmierzyć się z dobrze znanym przeciwnikiem. Z pomocą ruszą jednak przyjaciele: Czarna Wdowa oraz Nick Fury. Plejada gwiazd, humor oraz zapierające dech w piersiach efekty specjalne przesądziły o ogromnym sukcesie kolejnego filmu z uniwersum wytwórni Marvela. "Avengers: Czas Ultrona" po raz drugi zgromadził na ekranie najpopularniejszych superbohaterów.

W jesiennej ramówce stacji nie zabraknie "Strażników Galaktyki" - jest to idealna propozycja dla wszystkich, którzy oprócz strony wizualnej cenią sobie oryginalne postacie i skrzące się humorem dialogi.

Z przygotowanych na jesień propozycji filmowych widzowie będą mogli wybierać ulubione gatunki. Wielbiciele sci-fi przeniosą się w przyszłość za sprawą wizjonerskiego dzieła Christophera Nolana. "Interstellar" to połączenie zdjęć, muzyki, gry aktorskiej oraz reżyserii na najwyższym poziomie. Idealną propozycją na jesienne wieczory będzie także komediowa seria "Kac Vegas". Grupa przyjaciół udowodni, że nic nie cementuje męskich relacji tak, jak szalony wieczór kawalerski i zmagania z jego konsekwencjami.

Źródło: TVN Kolejny sezon programu "Andrzej Sołtysik przedstawia"

HGTV HOME & GARDEN

HGTV Home & Garden jest drugim najchętniej oglądanym kobiecym kanałem tematycznym w Polsce. Kanał inspiruje widzów do pozytywnych zmian w swoim otoczeniu, podpowiadając im liczne praktyczne rozwiązania i zdradzając nietuzinkowe patenty.

Po małej przerwie na antenę HGTV Home & Garden wracają "Domowe rewolucje". W trzecim sezonie programu Dorota Szelągowska razem z projektantką wnętrz Mariką, stolarzem Darkiem i mistrzynią organizacji - Julią spełnią marzenia kolejnych uczestników.

Fani Mai Popielarskiej także nie będą zawiedzeni. W nowych odcinkach programu "Nowa Maja w ogrodzie" prowadząca opowie o wielu wyjątkowych roślinach i zabierze wszystkich w zielone, magiczne miejsca w całej Polsce.

Nie wszyscy lubią samodzielnie remontować i urządzać swoje mieszkania. Prowadzący program "Zgłoś remont" - Krzysztof Miruć - ma wyobraźnię, która nie zna granic i jak nikt inny znajduje rozwiązanie każdego wnętrzarskiego problemu.

Jesienią przyjdzie także pora na najsłynniejszego stolarza w Polsce - Darka Wardziaka. W swoim programie "Darek solo" przygotuje dla bohaterów kolejne nietuzinkowe meble i sprzęty.

Na antenę kanału wraca także kultowa produkcja "House Hunters - Poszukiwacze domów". To idealna okazja, żeby podejrzeć jak wygląda rynek nieruchomości w Polsce.

HGTV Home & Garden to nie tylko polskie produkcje, ale także starannie wyselekcjonowana oferta zagraniczna. Jesienią na antenie kanału zadebiutuje program "Poczuj się jak w domu" (Hidden Potential), w którym specjalistka od remontów, Jasmine Roth, pokaże jak można odmienić zwyczajne lokum na przedmieściach.

Luke Caldwell jest wizjonerem i dekoratorem. Jego najlepszy przyjaciel Clint Robertson to specjalista od brudnej roboty. W programie "Zbudujemy fajny dom" (Boise Boys) kupują zaniedbane nieruchomości, które zmieniają w prawdziwe perełki.

Jesienią widzowie HGTV Home & Garden będą mogli zobaczyć także nowe odcinki znanych i lubianych programów, takich jak: "Na dobrych fundamentach" (Good Bones), "Zarobić na remoncie" (Flip or Flop) czy "Moje miasto, mój dom" (Home Town).

Oglądaj Wideo: tvn24 Dorota Szelągowska, prowadząca program "Domowe rewolucje" i stolarz Darek

FOOD NETWORK

Food Network to najlepszy kanał kulinarny w Polsce. Magda Gessler, Robert Makłowicz, Tomasz Jakubiak i Daria Ładocha to tylko kilku z prowadzących, którzy w swoich programach dzielą się z widzami kulinarną pasją i wiedzą.

Kanał pokazuje wszystkie oblicza kuchni. Dzięki niemu, widzowie mogą podróżować w poszukiwaniu nowych kulinarnych smaków, czerpać inspiracje i zdobywać wiedzę o gotowaniu. Jesienią przyjdzie pora na nowy program Roberta Makłowicza, który tym razem ruszy w inspirującą podróż po Polsce i odkryje niezwykły potencjał lokalnych kuchni. W premierowym cyklu "Makłowicz w Polsce" krakowski smakosz spotka się także z ludźmi, którzy bez reszty poświęcili się pasji gotowania.

Niedawno do grona gwiazd Food Network dołączył znany kucharz Tomasz Jakubiak. W swoim nowym programie "Sztuka mięsa" przedstawi widzom proste i praktyczne przepisy na najlepsze potrawy mięsne. W każdym odcinku Jakubiak przyrządzi dwa autorskie dania i zaprezentuje inny rodzaj mięsa: wołowinę, wieprzowinę, drób, dziczyznę lub ryby.

Ofertę kanału wzbogaci także nowy program "Patenciary". Daria Ładocha razem z córkami zdradzi widzom patenty na proste dania, które zachwycą wszystkich nie tylko smakiem, ale i wyglądem.

Bycze jądra, jedwabniki, mózg wieprzowy, a może muchomory? Prowadzący nowy program "Kuchnia dla odważnych", Walenty Kania potrafi przyrządzić z tych produktów prawdziwą ucztę.

Na antenę powrócą także znane już wszystkim propozycje programowe. W nowym sezonie "Sexy kuchni Magdy Gessler" gwiazda udowodni, że powiedzenie "przez żołądek do serca" jest prawdziwe.

"Dziewczyny z wypiekami" - Agata Stankiewicz i Małgosia Nagat są gotowe, by zrealizować kolejne nietypowe zamówienia. W nowym sezonie przygotują także wyjątkowe torty niespodzianki dla gwiazd.

Źródło: TVN "Makłowicz w Polsce"



TRAVEL CHANNEL

Travel Channel to szybko rozwijający się kanał podróżniczy, który sprawia, że podróżowanie staje się łatwiejsze, a świat bardziej dostępny. W Polsce twarzą Travel Channel jest Martyna Wojciechowska.

Bohaterami programów Travel Channel są osoby ze wszystkich krańców świata, podróżnicy, pasjonaci ekstremalnych wycieczek czy blogerzy. Jesienią na antenie kanału zadebiutuje aż siedem nowości.

Z okazji jubileuszowego sezonu kultowego programu "Kobieta na krańcu świata", stacja zaprezentuje wywiad rzekę z Martyną Wojciechowską. Podróżniczka opowie o nietypowych sytuacjach, które wydarzyły się na planie oraz wyjawi nieznane dotąd historie i kulisy. W "10/10" widzowie zobaczą niepublikowane wcześniej materiały, poznają nowych bohaterów i dowiedzą się, co zmieniło się w życiu kobiet "z krańca świata".

Kolejna nowość - "Patent na podróż" udowodni, że podróżowanie nie musi iść w parze z wielkimi pieniędzmi. W każdym odcinku podróżnik Artur Kot odwiedzi inny kraj i zdradzi widzom sprytne oraz niebanalne sposoby na zwiedzanie danego regionu.

Do grona prowadzących Travel Channel dołączył artystyczno-kulinarny duet z Warszawy. Raper Vienio i kucharz Filip Głodek wybiorą się na nietypową wyprawę po europejskich miastach. Nie zabraknie porad i praktycznych wskazówek. "COOL turyści" to program pełen czystego szaleństwa.

Najbardziej oryginalne hotele na świecie wyszuka dla widzów Anna Dereszowska w programie "Hotele marzeń".

W wyjątkowym stylu jeździ po świecie kolejna gwiazda Travel Channel - Marcin Prokop. Już jesienią ponownie ruszy w podróż po USA. "Niezwykłe Stany Prokopa" to alternatywny przewodnik po USA - pełen nieprzewidywalnych sytuacji i abstrakcyjnego humoru.

"Jestem z Polski" - to zdanie słychać w wielu krajach na całej kuli ziemskiej. Nowy cykl Travel Channel, w formie podróżniczych wideo blogów, przedstawi widzom świat widziany oczami naszych rodaków mieszkających w takich krajach, jak Japonia, USA, Peru, Kolumbia czy Brazylia.

Bohaterowie nowej serii "Muszę lecieć" zdradzą kulisy bycia stewardem i stewardessą. Widzowie, razem z polskimi stewardesami i stewardami, okrążą kulę ziemską oraz poznają ciekawostki podniebnego świata.

Kolejną propozycją kanału jest "Świat według…" - nowy program przedstawiający osoby, które łączy miłość do podróżowania. To świat z perspektywy najciekawszych globtroterów.

Źródło: TVN "Patent na podróż"



TVN STYLE

TVN Style to najlepsza i najchętniej oglądana kobieca stacja tematyczna w Polsce. Od lat pokazuje wszystkie oblicza współczesnych kobiet. W tym roku twarzą TVN Style została dziennikarka i prezenterka telewizyjna Agata Młynarska, która dołączyła także do grona prowadzących kanału.

Już jesienią TVN Style pokaże na swojej antenie aż pięć nowych programów, które będą wspierały widzów we wprowadzaniu pozytywnych zmian w ich życiu. Agata Młynarska pomoże stanąć na nogi rozwódkom i rozwodnikom w programie "Eks-tra zmiana". Eksperci pomogą im zrobić porządki w uczuciach i starych nawykach. Odnowią też wnętrza mieszkań, które mogą kojarzyć im się z eksmałżonkami.

W swoim nowym programie "Zanim Cię zobaczę" Gabi Drzewiecka będzie towarzyszyła bohaterom w wyborze ich wymarzonego partnera. Jest jeden problem, bo decyzja musi zostać podjęta jedynie na podstawie tego, co poszczególni kandydaci powiedzą o sobie i swoim świecie. Para będzie mogła zobaczyć się dopiero w finale programu.

Jesienią do grona prowadzących kanału dołączy także pasjonatka mody Ada Fijał, która w programie "Stylowa odnowa" podpowie widzom co można zrobić ze starymi ubraniami, żeby wyglądały niebanalnie i modnie. Wraz z projektantem i krawcem Michałem Szulcem udowodnią, że do bycia dobrze ubraną wystarczy ciekawy pomysł i niewielki budżet.

Do wzięcia życia w swoje ręce zachęci widzów Małgorzata Rozenek-Majdan. W najnowszym programie "Poczuj się jak Małgosia Rozenek" sprawi, że każda z uczestniczek poczuje się jak gwiazda i uwierzy, że może osiągnąć sukces.

Redakcja TVN Style od lat wyjeżdża w różne zakątki globu i pokazuje problemy, z którymi zmagają się kobiety na całym świecie. Tym razem dziennikarka Anna Kalczyńska odwiedziła Kamerun, który słynie z mrocznej tradycji przypalania piersi młodym dziewczynom. Wstrząsający dokument "Prasowanie piersi" już jesienią w TVN Style.

Na widzów czekają także nowe odcinki znanych i lubianych programów, takich jak: "Życie bez wstydu", "#Sława", "Gwiazdy prywatnie", "Afera fryzjera", "SOS - Sablewska od stylu" czy "Pani Gadżet". Anna Lucińska przygotuje dla zakochanych jeszcze bardziej ekscytujące niespodzianki w "Zaskocz mnie!". Ula Chincz weźmie udział w nowych "Misjach ratunkowych". "Co nas truje?" - odpowiedź na to pytanie najlepiej zna Katarzyna Bosacka, która weźmie pod lupę kolejne używane przez nas produkty. Już jesienią widzowie będą mogli zobaczyć kolejne perypetie nowożeńców w "I nie opuszczę cię aż do ślubu" oraz dylematy panien młodych w programie "W czym do ślubu?".

Źródło: TVN "Poczuj się jak Małgosia Rozenek"



TVN TURBO

Z sezonu na sezon TVN Turbo bije kolejne rekordy oglądalności i jest liderem wśród męskich kanałów lifestylowych. W nowej ramówce propozycję dla siebie znajdą wszyscy ci, którzy są ciekawi, jak działają służby ratownicze w Polsce. Będzie coś dla fanów motoryzacji. Nie zabraknie też znanych i lubianych formatów, z których słynie stacja.

"Służby ratownicze" to program z kategorii reality, w którym w walce o ludzkie życie toczyć się będzie prawdziwy wyścig z czasem. Inną nowością na antenie będzie "Garaż Dudy", w którym tytułowy bohater i jego mechanicy zrealizują kilka nietypowych motoryzacyjnych projektów. Na tych, którzy lubią produkcje z akcją, czekają "Polskie pościgi policyjne", a w nich szalone manewry i zawrotna prędkość. Tylko w tym programie zobaczycie mrożące krew w żyłach sytuacje i widowiskowe policyjne obławy z polskich dróg. Opowiedzą o nich policjanci, którzy brali udział w zdarzeniach.

Wśród nowości pojawi się także subiektywne zestawienie "Najlepszych samochodów XXI wieku". Będzie to dziennikarska podróż przez ostatnie 18 lat historii motoryzacji, okraszona anegdotami, wspomnieniami i wrażeniami z jazdy dziennikarzy TVN Turbo. Kamil Jaśkowski i Krzysztof Ruszała zostali bohaterami nowej serii "Absurdalni & bryki". Zajmą się samochodami nowymi i używanymi. Będą porównywać ze sobą różne marki i modele pod względem ceny, osiągów i danych technicznych.

Oprócz nowości, stacja TVN Turbo przygotowała też 20 kontynuacji kultowych serii. Wśród nich nie mogło zabraknąć produkcji, takich jak "Automaniak", "Zakup kontrolowany", "Samochód marzeń: kup i zrób", "Nowy gadżet", "Absurdy drogowe", "101 napraw", "Uwaga! Pirat", "Będzie pan zadowolony", "Megatransporty", "Raport Turbo", "Raport technologiczny", "Ciężarówką przez Stany", "Wypad z kraju".

Kulisy handlu samochodami odsłonią ekipy z "Zawodowych handlarzy" oraz Przemek Szafrański i Paweł Miszta, prowadzący "Wojny samochodowe". Z nowymi seriami powrócą "Złodzieje" oraz "Wyburzacze". Pojawią się też nowe sezony programów, które zadebiutowały z dużym sukcesem w wiosennej ramówce TVN Turbo: "Ratujemy klasyki" i "Pomoc drogowa 24h".

TLC

TLC to telewizja dla kobiet, dla których źródłem rozrywki i inspiracji są autentyczne, nierzadko odważne i kontrowersyjne historie. Stacja uczy dystansu i akceptacji, nie zmuszając do walki o bycie perfekcyjną.

O przygotowaniach do ślubu opowie Izabela Janachowska, która jesienią poprowadzi w TLC aż dwa nowe programy. Bohaterkami pierwszego z nich: "Panny młode ponad miarę" będą narzeczone, które niekoniecznie mają figurę modelki. Drugi to "Ślub marzeń". Dzięki prowadzącej program państwo młodzi będą w stanie zapanować nad chaosem przygotowań, a dzień ślubu będzie dokładnie taki, jaki sobie wymarzyli.

TLC w jesiennej ofercie programowej zaprezentuje widzom szeroki wachlarz produkcji zagranicznych. Na antenie pojawi się: "Salon sukien ślubnych: Vegas" (Say Yes To The Dress Vegas), "Dr Pryszczylla" (Dr Pimple Popper). Kolejną nowością jest premierowy sezon programu "Przywrócić piękno" (Bring My Beauty Back), dającego nadzieję kobietom, które wiele wycierpiały z powodu swojego wyglądu.

Źródło: TVN Izabela Janachowska prowadzącą dwóch programów o tematyce ślubnej

SCI DISCOVERY SCIENCE

"Dlaczego?", "co?", "jak?" - zabierając widzów do pasjonującego świata nauki i techniki, Discovery Science pomaga znaleźć odpowiedzi właśnie na te pytania. Pokazuje w jaki sposób nauka i technika wpływają na nasze codzienne życie oraz jaką rolę mogą odegrać w przyszłości.

Kanał przedstawia przełomowe odkrycia i proponuje praktyczne zastosowania najnowszych technologii. Wszystko to prezentuje w zrozumiały, przyjazny, a czasem nawet zabawny sposób. W ofercie programowej stacji nie brakuje programów poświęconych ekologii, współczesnej inżynierii czy największym katastrofom i kataklizmom, ale też znanych serii z gatunku pop-science.



Źródło: TVN SCI Discovery Science

DISCOVERY HISTORIA

Discovery Historia udowadnia, że historia to pasjonująca i niejednoznaczna dziedzina. Polskie i zagraniczne produkcje, klasyczne dokumenty oraz współczesne rekonstrukcje wciągają widzów w sam środek wydarzeń historycznych.

Dzięki prezentowaniu różnych punktów widzenia, ciekawych hipotez, a przede wszystkim tylko sprawdzonych faktów, Discovery Historia staje się dla widzów wiarygodnym źródłem informacji.

Emitując fascynujące produkcje o historii współczesnej, starożytnej, dziejach Polski czy militariach, stacja przyciąga przed telewizory rzeszę pasjonatów przeszłości.

Źródło: TVN Discovery Historia

DISCOVERY LIFE

Discovery Life to przyjemna ucieczka od codziennych obowiązków. To telewizja, która koncentruje się na ekscytujących momentach w życiu bohaterów i ich rodzin. Pozytywne emocje i szczęśliwe zakończenia to nasza specjalność.

Smaku dodają programy kulinarne, a dreszczyku emocji wieczorne pasmo paranormalne. Tej jesieni na antenę powróci kolejny sezon uwielbianego przez widzów programu "Wiza na miłość: pierwsze spotkanie". Tym razem sprawdzimy, co się dzieje, kiedy żyjące w internetowych związkach pary spotykają się po raz pierwszy. Przedstawimy kulisy relacji dwojga ludzi, którzy zdecydują się na podróż zagraniczną w celu poznania swoich partnerów.

Źródło: TVN Discovery Life

DTX

DTX to kanał dla wszystkich, którzy zawsze chcą być w centrum wydarzeń. Produkcje pokazywane w tej stacji przenoszą widzów do świata, w którym rządzi prędkość i adrenalina, z dużym dodatkiem "wysokooktanowych" emocji.

W DTX każdy może znaleźć także bardziej życiowe tematy, którym poświęcone są programy związane z rozrywką, zarabianiem pieniędzy czy ekstremalnym wędkarstwem. "Dieselmania", "Moda na prędkość" czy "Uliczne wyścigi: Nowy Orlean" to tylko część z ulubionych przez widzów propozycji kanału.

Źródło: TVN DTX

METRO

Hity filmowe. Fascynujące dokumenty. Seriale, od których nie można się oderwać. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Jesienią na antenie kanału czekają na widzów takie serie dokumentalne, jak: "Bimbrownicy", "Najniebezpieczniejszy zawód świata" oraz kultowy program "Bear Grylls: Szkoła przetrwania".

Niełatwe życie mają też bohaterowie programu "Nagi instynkt przetrwania". Zdani tylko na siebie, muszą przetrwać w ekstremalnych warunkach. Bez jedzenia, wody i miejsca do spania przez 21 dni.

Nie zabraknie także atrakcji dla fanów dobrego kina. Wystarczy codziennie o godzinie 20:00 usiąść przed telewizorem i włączyć Metro. Jesienią w paśmie filmowym przypomnimy takie filmy, jak: "Obcy - ósmy pasażer 'Nostromo'" czy "Obcy - decydujące starcie". W ofercie pojawią się także takie propozycje, jak: "Romeo i Julia" czy "Miasto cienia".

Źródło: TVN "Bimbrownicy"

ANIMAL PLANET

Animal Planet to jedyna telewizja w całości poświęcona życiu zwierząt. Najwyższej jakości programy przenoszą widzów w świat niereżyserowanej przyrody, którego bohaterami są zarówno najgroźniejsi drapieżnicy, jak i domowi pupile.

Kanał oferuje wszystko, co w naturze kochamy najbardziej. Od niepowtarzalnych momentów, przez fascynujące sekrety natury, aż po pełne emocji historie z życia zwierząt i mających z nimi kontakt ludzi.

Animal Planet prezentuje również inicjatywy na rzecz ochrony środowiska, a także odsłania kulisy weterynarii w najlepszym wydaniu.

Źródło: TVN Animal Planet

ID

ID to tajemnicze i intrygujące historie kryminalne z życia wzięte, które przykuwają uwagę, angażują i mają zaskakujące zakończenia. Tu gra toczy się zawsze o najwyższą stawkę, a napięcie narasta z każdą sekundą.

Oferta programowa ID zachęca do myślenia, rozbudza pragnienie odkrycia prawdy, rozwikłania zagadki kryminalnej i poznania motywów, jakie przyświecały sprawcom zbrodni. Poznając kulisy pracy detektywów i specjalistów medycyny sądowej, widzowie sięgają po prawdziwe emocje, wobec których nie sposób pozostać obojętnym.

EUROSPORT

Eurosport, Home of the Olympics, to numer 1 wśród płatnych kanałów sportowych w Polsce i w Europie, zapewniający tysiące godzin transmisji z najważniejszych wydarzeń w ponad 120 dyscyplinach. Filarami Eurosportu są najpełniejsze na rynku relacje z kolarstwa, wielkoszlemowego tenisa i sportów zimowych, a także polska i międzynarodowa piłka nożna.

Sportowa jesień w Eurosporcie to jak zawsze czas wielkich emocji i rywalizacji na najwyższym poziomie. Tenisowy turniej US Open, piłkarski Puchar Niemiec i mecze ekstraklasy, wyścig Vuelta a España oraz mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym czy finał Letniej Grand Prix w skokach narciarskich to tylko część niesamowitych wydarzeń, które czekają widzów Eurosportu.

Fani piłki nożnej mogą liczyć także na transmisje meczów piłkarskiej ekstraklasy. Eurosport transmituje na żywo spotkania otwierające i zamykające kolejkę. W każdy piątek i poniedziałek widzowie mogą śledzić na bieżąco emocjonującą rywalizację o mistrzostwo Polski, dzięki eksperckiemu studiu na stadionie z profesjonalnymi komentatorami.

W kalendarzu fanów tenisa przełom sierpnia i września oznacza tylko jedno - ostatni w roku turniej z cyklu Wielkiego Szlema, czyli US Open.

Obok tenisa, jednym ze znaków rozpoznawczych Eurosportu są od lat skoki narciarskie. Od połowy listopada wyłącznie na antenie Eurosportu widzowie będą mogli obejrzeć wszystkie kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata w skokach. Emocji nie zabraknie jednak już w sierpniu i wrześniu, kiedy skoczkowie będą rywalizowali w Letniej Grand Prix - oczywiście na antenach Eurosportu.

Sportowa zima to także widowiskowe narciarstwo alpejskie ze światowymi gwiazdami, jak Lindsey Vonn i Marcel Hirscher, oraz uzyskującą coraz lepsze wyniki Maryną Gąsienicą-Daniel. Widzowie Eurosportu jak co roku będą mogli śledzić Puchar Świata w biathlonie ze znakomitym komentarzem Tomasza Jarońskiego i Krzysztofa Wyrzykowskiego oraz eksperckimi analizami Tomasza Sikory, biathlonowego mistrza świata oraz wicemistrza olimpijskiego.

Eurosport, Home of the Olympics, jest nadawcą zimowych i letnich Igrzysk Olimpijskich. Tylko na platformie Eurosportu kibice w Polsce mogą oglądać każdą sekundę zmagań o olimpijskie medale. Choć do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze dwa lata, to już w październiku widzowie Eurosportu będą mogli śledzić rozgrywane w Buenos Aires trzecie igrzyska olimpijskie młodzieży.

Źródło: TVN Najważniejsze wydarzenia sportowe w Eurosport