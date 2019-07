Owsiak zaprasza Kuchcińskiego na festiwal. "Najbliższe lotnisko w Zielonej Górze"

Tu będziemy mieli kilkaset tysięcy ludzi, którzy żyją w zgodzie. Tu będziemy mówili o mądrych rzeczach - mówił w "Faktach po Faktach" Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zachęcając do przyjazdu na Pol'and'Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą. Zapewnił, że impreza "to miejsce otwarte", zaprosił do udziału polityków, między innymi marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Sprawę lotów marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowym samolotem wraz z członkami rodziny nagłośnił poseł klubu Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras, który na konferencji prasowej opowiedział, że marszałek "właściwie każdego tygodnia korzysta z rządowego samolotu Gulfstream do celów absolutnie prywatnych, latając do Rzeszowa i z Rzeszowa do Warszawy".

"Marszałek Sejmu podjął decyzję o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny" Marszałek Marek... czytaj dalej » W piątek dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu poinformował, że marszałek "podjął decyzję o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny a pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne".

Owsiak: Pol'and'Rock to miejsce otwarte

Jerzy Owsiak, komentując w "Faktach po Faktach" te doniesienia, zapewnił że rozpoczynający się w czwartek 1 sierpnia festiwal Pol'and'Rock w Kostrzynie nad Odrą "to miejsce otwarte". - Jeżeli pan marszałek chce przylecieć do nas to proszę bardzo - stwierdził.

Pytany, gdzie jest najbliższe lotnisko odpowiedział: w Zielonej Górze, a także w Niemczech.

- Zielona Góra uruchomiła w tym roku połączenie między Warszawą a Zieloną Górą, w związku z tym zapraszam (marszałka) bardzo gorąco - dodał.

"Niepojęty język polityków", "tutaj tak nie rozmawiamy"

Owsiak stwierdził, że język polskich polityków jest dla niego niepojęty i niezrozumiały. - Jest pytanie o lot samolotem, a kończy się na oskarżaniu wszystkiego i wszystkich - powiedział.



- Tutaj (na festiwalu w Kostrzynie) tak nie rozmawiamy ze sobą. (…) Tu, w tym miejscu, będziemy mieli kilkaset tysięcy ludzi, którzy żyją w zgodzie - mówił. - Tu będziemy mówili o mądrych rzeczach, tu mam nadzieję, że będę mówił do młodych ludzi: głosujcie, bierzcie udział w wyborach. Nie mówię wam na kogo (głosować), to jest wasza sprawa, ale bierzcie swoje sprawy w swoje ręce - wezwał.

Owsiak potwierdził, że chciałby obecności polityków na festiwalu. - Być może tutaj potrafiliby dyskutować w taki sposób, że jest to zrozumiałe, żeby sobie nie przerywać, żeby było to zrozumiałe, żeby mówić jasno - wyliczał.

W Kostrzynie zwrot ku ekologii

Owsiak z ważnym apelem do uczestników festiwalu. Chodzi o śmieci Weźcie bidony,... czytaj dalej » Owsiak opowiadał o proekologicznych działaniach podjętych przy organizacji tegorocznego festiwalu.

- Trudno zrobić festiwal tak nagle, żeby był on w stu procentach eko, to nie jest łatwe, ale za rok będzie to już obligatoryjne - zapewnił organizator Pol'and'Rock.



- To już nie są plastikowe sztućce czy tacki. Prosiliśmy nawet uczestników, aby przynieśli ze sobą z domu torby płócienne, aby nie brać opakowań ze sklepów. Wszędzie będzie papier, także sponsorzy, którzy będą z nami postawili na ekologię. To jest niezwykle ważne i istotne, to jest czterysta ton śmieci, które zostawiają uczestnicy, które trzeba wywieźć - mówił. Wspomniał także o kubkach za kaucją.



Dodał, że w sprzątaniu pomoże publiczność. - Będzie to chyba pierwszy festiwal na świecie, który sam będzie chciał się posprzątać - stwierdził.

