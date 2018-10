"Jeżeli nikt nam nie będzie przeszkadzał, to będziemy się cieszyli"





Gramy na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Do tej pory kupowaliśmy bardzo dużo sprzętu na oddziały, ale od wielu lat mamy prośby, które dotyczą całych szpitali. Wybraliśmy 50, bo tyle ich jest w całej Polsce. Chcemy kupić gruby, mocny, ciężki sprzęt - mówił w "Faktach po Faktach" o 27. finale WOŚP Jerzy Owsiak, szef Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Pół godziny resuscytacji - i rekord pobity. Już wiadomo, dla kogo tym razem zagra WOŚP Jest rekord! W... czytaj dalej » - Rozmawiamy ze sobą. Aktualnie pracujemy wspólnie nad procedurami - stwierdził w „Faktach po Faktach” Jerzy Owsiak, komentując kontakty fundacji WOŚP z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowski, który przez wiele lat był związany zawodowo z Instytutem Kardiologii w warszawskim Aninie. - Pan minister zaprosił nasz zespół - co uważam za bardzo miły ruch w naszą stronę - aby stworzyć nowe procedury dla wszystkich pogotowi ratunkowych - wyjaśnił Owsiak.

Pytany, czy w związku z tym, że Fundacja WOŚP kontaktuje się z ministerstwem, panuje w resorcie zdrowia dobry klimat dla Orkiestry, Owsiak odparł: "trudno mi powiedzieć". - Aż tak daleko bym nie szedł, ponieważ pan minister walczy z także z tymi wszystkimi historiami, które na szczęście nie są naszymi problemami, czyli rezydenci, pielęgniarki, personel medyczny, płace, sam pacjent, który czeka w coraz dłuższej kolejce, mimo że ona miała się skracać. To są wszystko jego problemy - powiedział Owsiak.

- Jeżeli nikt nam nie będzie przeszkadzać, to będziemy się cieszyć - podkreślił.

Owsiak poinformował we wtorek, że 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 13 stycznia 2019 roku. Wielkiej akcji towarzyszy hasło: "Gramy dla dzieci małych i bez focha", a zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

- Gramy na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Do tej pory kupowaliśmy bardzo dużo sprzętu na oddziały, wyposażaliśmy oddziały, ale od wielu lat mamy takie prośby, które dotyczą całych szpitali. Wybraliśmy 50, bo tyle ich jest w całej Polsce. Chcemy kupić gruby, mocny, ciężki sprzęt - wyjaśnił. Wyliczył, że chodzi o rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe czy o aparaty do diagnostyki RTG i wysokiej klasy ultrasonografy.

Zbiórki na zakup specjalistycznego sprzętu. 27. Finał WOŚP "dla całej Polski" Pomaganie jest... czytaj dalej » - Od wielu lat te prośby były odkładane na bok. Mówiliśmy, to dużo kosztuje, musimy najpierw inne potrzeby załatwić. Wreszcie przyszedł taki moment, że mówimy sobie: dobrze, to jest taki najlepszy czas, abyśmy wjechali do was z nowymi urządzeniami. To często są urządzenia, które zastąpią te bardzo zużyte - tłumaczył Owsiak, dodając, że wymienione zostaną również urządzenia, które niegdyś zakupiła Orkiestra.

Owsiak podkreślił, że jeżeli 13 stycznia WOŚP zebrałaby tyle samo, co w 2018 roku - ponad 126 mln zł - to organizacja mogłaby mówić z odwagą o próbie zakupu sprzętu dla wszystkich szpitali.

