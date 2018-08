Pol'and'Rock "to nie mecz piłki nożnej". Owsiak chce zmian w prawie

Video: Fakty TVN

Niemiecka pomoc na Pol'and'Rock Festival. Owsiak: bo...

Polscy strażacy daliby radę, ale nie zgodził się komendant z województwa lubuskiego. Rozgrzany upałami tłum na festiwalu Pol'and'Rock chłodzą więc strażacy z Berlina. Na prośbę Jurka Owsiaka. Upały dają się we znaki uczestnikom imprezy. A to, że ktoś kogoś nie lubi to nie są argumenty, by nie pomóc.

