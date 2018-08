"Mów do nas zawsze. Po prostu bądź"

Wolność dla Kory była kluczem do prawdy. Wolność i prawda były dla niej fundamentem naszego człowieczeństwa - powiedział były premier Jerzy Buzek w czasie uroczystości pogrzebowych Olgi Sipowicz. Pogrzeb Kory odbył się w środę na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Były premier i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego podkreślił, że Kora budowała mozolnie z uporem, ale i odważnie swój "świat wolności", którym dzieliła się z innymi.

- Wolność była dla ciebie kluczem do prawdy. I powtarzałaś, że tych dwóch: wolności i prawdy nie wolno nam nigdy utracić, bo są fundamentem naszego człowieczeństwa, urody życia. Są kluczowe dla każdego z nas - mówił Buzek.



"Wydawało nam się, że jesteśmy jedną istotą" Kora była osobą z... czytaj dalej » - Miałem takie przekonanie, że rozmowa z tobą zawsze była najbardziej emocjonująca, gdy mówiliśmy o dwóch sprawach: o miłości i o przemijaniu. Miłość i przemijanie... Lubiłaś się śmiać, uśmiechałaś się do każdego przelatująca ptaka, do napotkanego drzewa, do kwiatów i do ludzi, którzy cię otaczali - wspominał artystkę Jerzy Buzek. - Ale też diagnozy lekarskie, które trudno było zaakceptować przyjmowałaś jak to, że czasami rano bywamy głodni, a wieczorem senni - dodał.



- Tak to odbieraliśmy, niezależnie od tego, co działo się w twoim wnętrzu. Uwielbialiśmy cię za to - zaznaczył, przypominając też, że Kora potrafiła być "ostra i bezceremonialna".

- Koro, to nie jest ostatnie pożegnanie, to jest nasza kolejna rozmowa. Należałem do tych, którym dane było zakosztować twojej przyjaźni, rozmowy z tobą. Byliśmy niedzisiejsi w czasach Facebooka i internetu, bo ceniliśmy sobie nasze osobiste kontakty: możliwość rozmowy, otwierania się na siebie, czasem bardzo rożnych poglądów.



- Koro - zakończył przemówienie Buzek - na koniec chciałem cię prosić, pewnie w imieniu nas wszystkich: mów do nas zawsze, w swojej poezji, muzyce, rysunku. Po prostu bądź.



W uroczystościach pogrzebowych Kory - liderki zespołu Maanam - wzięli udział krewni i przyjaciele artystki, przedstawiciele nauki i kultury, dziennikarze, politycy, a także tłumy wielbicieli jej twórczości.

Kora zmarła 28 lipca. Miała 67 lat.