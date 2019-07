"20 procent ropy i 25 procent gazu jest transportowane tą trasą". Chcą morskiej misji

Video: Reuters

Zatrzymanie irańskiego tankowca Grace 1 na Gibraltarze

19.07 | 4 lipca władze Gibraltaru zatrzymały Grace 1, a następnie doprowadziły go do portu, by uniemożliwić dostarczenie ropy do rafinerii w syryjskim nadmorskim mieście Banijas. Rafineria ta jest własnością podmiotu, który podlega unijnym sankcjom nałożonym na Syrię.

