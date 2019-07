Jennifer Lopez kończy 50 lat

Jennifer Lopez, jedna z największych muzycznych gwiazd świata, obchodzi 50 urodziny. Jej płyty sprzedały się w milionach egzemplarzy, a bilety na jej koncerty są wyprzedawane do ostatniego miejsca.

Urodzona w 1969 roku Jennifer Lopez to jedna z najsłynniejszych amerykańskich piosenkarek, próbowała swoich sił także w innych dziedzinach, jako tancerka, aktorka, producentka, projektantka mody, firmuje swym nazwiskiem linię kosmetyków.

Szacuje się, że jej nagrania rozeszły się na całym świecie w 75 milionach egzemplarzy. Artystka jest laureatką licznych muzycznych nagród, takich jak American Music Award i MTV Video Music Award, dwukrotnie otrzymała nominację do Grammy. "Nie pchałam się do show-biznesu dla pieniędzy. Po prostu to kocham" - To jest... czytaj dalej »

Aktorka i piosenkarka

W wieku siedemnastu lat zagrała pierwszą rolę w filmie "Moja mała dziewczynka". Później wzięła udział w kilku mniejszych produkcjach, równocześnie rozwijając karierę tancerki.

W 1997 zagrała pierwszoplanową rolę w filmie "Selena", za którą zdobyła nominację do Złotego Globu. Od tego czasu pojawiła się w kilkudziesięciu produkcjach, wśród których największy sukces odniosły m.in. "Powiedz tak", "Pokojówka na Manhattanie", "Zatańcz ze mną", "Sposób na teściową" czy "Jak urodzić i nie zwariować". Od 2006 zajmuje się także produkcją filmów i seriali.

W 1999 zadebiutowała w roli piosenkarki. Wydała dotąd osiem albumów studyjnych i ponad sześćdziesiąt singli. Do jej największych hitów należą utwory "If You Had My Love", "Waiting For Tonight", "Let's Get Loud", "Jenny from the Block", "Get Right", "On the Floor" czy "Ain't Your Mama".

Życie prywatne

Artystka trzy razy wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był Kubańczyk Ojani Noà. Kolejne małżeństwo, z Crisem Juddem, zakończyło się, gdy Lopez zaczęła spotykać się z aktorem Benem Affleckiem. Była z nim związana przez dwa lata, zaręczyli się, ślubu jednak nie wzięli. Trzeci mąż, Marc Anthonym, jest ojcem dwojga dzieci wokalistki, bliźniąt Maximiliana i Emmy; małżeństwo oficjalnie zakończyło się w 2012 roku.

W 2017 roku Lopez związała się z amerykańskim bejsbolistą Alexem Rodriguezem.

Oglądaj Wideo: tvn24 Jennifer Lopez pojawiała się też w wypowiedziach polskich polityków