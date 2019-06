Akcja ratowania jelonka zwyciężyła. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

Nieproszony gość podczas pierwszego tańca

28.05 | Aresztowanie mężczyzny, który zakłócił pierwszy taniec weselny pary na Florydzie. Niecodzienna historia i dokumentacja fotograficzna, posłuży nie tylko jako ślubna pamiątka, ale też jako dowód w sądzie. - Podczas naszego pierwszego tańca zobaczyłam, że jakiś mężczyzna tańczy obok nas… Spytałam męża: to jakiś twój znajomy? A on mówi - myślałem że to TWÓJ znajomy! - powiedziała panna młoda.

»