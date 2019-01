W murze butelka, a w niej list sprzed ponad 100 lat

Butelka, a w niej pamiątki sprzed ponad wieku - takiego odkrycia dokonano w jednej ze szkół w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie). Teraz w szkole planują stworzenie własnej kapsuły czasu.

Odkrycia dokonali robotnicy podczas remontu w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze. - Butelka została znaleziona w murze przy oknie, a w sali obok robotnicy znaleźli gazetę i instrukcję użycia magnezji - mówi Anna Szydłowska-Robak, dyrektor placówki.

Pamiątki sprzed ponad wieku

Znaleźli kapsułę czasu sprzed wieku, postanowili zrobić swoją Podczas remontu... czytaj dalej » W butelce znaleziono zwinięta w rulon pożółkłą kartkę z nazwiskami majstrów, którzy ponad sto lat temu pracowali przy budowie gmachu. Na kartce znajduje się data: 7 grudnia 1901 roku.

- Dzięki tym podpisom zyskujemy dane osobowe tych, którzy stawiali mury szkoły. Pracownicy postanowili pozostawiać swoje nazwiska dla potomnych, z nadzieją że ktoś w przyszłości trafi na tę butelkę. I tak się właśnie stało - cieszy się Wojciech Szczerepa z jeleniogórskiego oddziału Archiwum Państwowego we Wrocławiu.

Znalezione pozostałości gazety pochodzą z kolei z listopada 1898 roku. - Z tego fragmentu dowiadujemy się o bożonarodzeniowej wyprzedaży płaszczy, kurtek i pościeli - opisuje dyrektorka. I dodaje, że instrukcja wykorzystania magnezji potrzebnej do wykonywania fotografii wiąże się z kierunkami, które współcześnie mogą zgłębiać uczniowie szkoły.

Chcą mieć własną kapsułę

- To dla nas bardzo ważne odkrycie. To podróż sentymentalna - podkreśla Szydłowska-Robak. Teraz znalezisko ma trafić do Archiwum Państwowego. A w szkole liczą na to, że podczas remontu dojdzie do kolejnych odkryć. Co więcej, dyrekcja planuje stworzenie własnej kapsuły czasu. - Żeby zostawić pamiątkę po naszych czasach i życiu szkoły - przyznaje szefowa szkoły.

Odkrycia dokonano w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze:



