Ktoś zniszczył nagrobki żołnierzy sowieckich. "Nie chcę myśleć, że mógłby to być akt polityczny"

21 nagrobków żołnierzy Armii Czerwonej, którzy spoczęli na najstarszym cmentarzu w Jeleniej Górze (woj. dolnośląskie), zostało zniszczonych. Policja szuka sprawcy dewastacji. A przedstawiciel miasta komentuje: głupota różnymi chadza drogami.

Przewrócone i pochylone płyty nagrobkowe zauważono 8 października.

- Pracownik jednego z cmentarzy stwierdził, że zostało poprzewracanych 21 głowic nagrobkowych żołnierzy Armii Radzieckiej pochodzących z okresu drugiej wojny światowej - mówi podinsp. Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.

"Nie chcę myśleć, że mógłby być to akt polityczny"

Nagrobki nie zostały trwale uszkodzone. Pracownicy stawiają do pionu uszkodzone płyty. - Głupota różnymi chadza drogami. Chciałbym wierzyć, że zrobił to jakiś człowiek może pod wpływem alkoholu. Nie chce myśleć nawet o tym, że mógłby to być jakiś akt polityczny. Chociaż wiem, że ludzie też o tym mówią - przyznaje Zbigniew Rzońca, rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jeleniej Górze. I dodaje, że do takiego incydentu wcześniej w mieście nie doszło.

Policja szuka teraz sprawcy, bądź sprawców wandalizmu. - Wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia. Prowadzone są czynności zarówno procesowe, jak i operacyjne, których celem jest ustalenie i zatrzymanie osoby, która dopuściła się tego czynu - podkreśla policjantka.

Do zdarzenia doszło w Jeleniej Górze:



