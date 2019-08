Przyznał, że zabił modelkę, a jej ciało włożył do walizki. "Chcę przeprosić rodziców Katii"

Moskiewski sąd zdecydował o dwumiesięcznym areszcie dla 33-letniego Maksima Gariejewa, który przyznał się do zabójstwa modelki i influencerki Jekateriny Karaglanowej. Włożone do walizki ciało kobiety z co najmniej pięcioma ranami kłutymi znalazł właściciel moskiewskiego mieszkania, które wynajmowała.

Czwartkowe posiedzenie sądu odbyło się za zamkniętymi drzwiami. "Dziennikarze weszli na salę sądową już po podjęciu decyzji o aresztowaniu: Maksim Gariejew wyjdzie z aresztu pod koniec września" - relacjonował dziennikarz wysokonakładowej gazety "Komsomolskaja Prawda".

Informatyk z wykształcenia

"Siedział w klatce, zasłaniając twarz dłońmi i spoglądając na obecnych przez palce" - opisywała "Komsomolskaja Prawda". Jak przypomina gazeta, Gariejew jest z wykształcenia informatykiem. Do Moskwy przeprowadził się z Czelabińska kilka lat temu.

"Dawni znajomi wspominają go jako raczej niegrzecznego, brutalnego faceta. Jednak około półtora roku temu zaczął się radykalnie zmieniać. Zrobiono mu przeszczep włosów, kilka operacji plastycznych, wytatuował brwi, farbował rzęsy" - podał dziennik.

26 lipca 33-letni Gariejew miał zabić - do tego się przyznał - 24-letnią modelkę i blogerkę Jekaterinę Karaglanową, z którą wcześniej łączyły go intymne stosunki. Do zbrodni, według ustaleń śledczych, doszło w mieszkaniu przy ulicy Pyriewa w Moskwie, które Karaglanowa wynajmowała od kilku lat. Rodzina nie mogła się z nią skontaktować, dlatego zwróciła się do właściciela mieszkania z prośbą, by sprawdził, co się dzieje.

Zwłoki dziewczyny były złożone w walizce, stojącej w kącie pokoju. Właściciel zawiadomił policję.

Kpiła z jego "seksualności"

Gariejew został zatrzymany cztery dni po zbrodni. Podczas przesłuchania zeznał, że zabił modelkę, ponieważ "wielokrotnie kpiła z jego seksualności i możliwości finansowych". Nagranie z przesłuchania zostało opublikowane na stronie Komitetu Śledczego Rosji.

- Zadałem jej co najmniej pięć ciosów nożem, w okolicach szyi i klatki piersiowej - powiedział Gariejew. Mówił, że "żałuje tego, co zrobił" i zapewnił, że będzie współpracował ze śledczymi.

Portal TV Centr przypomniał, że mężczyzna już wcześniej miał problem z prawem. W latach studenckich miał złamać żebro jednemu z kolegów.

"Chcę przeprosić rodziców Kati"

Według relacji rosyjskich dziennikarzy, w sądzie - podobnie, jak podczas przesłuchania - mężczyzna deklarował żal z powodu tego, co zrobił. "Chcę przeprosić rodziców Katii. Bardzo mi przykro" - powiedział.

Kiedy Gariejew został zakuty w kajdanki, a konwojenci przygotowywali się do jego wyprowadzenia, mężczyzna ponownie zwrócił się do dziennikarzy. -Naprawdę mi przykro, że to się stało. Nie znam imion rodziców Katii, ale ich przepraszam" - powtórzył.

Obrońca (z urzędu) Gariejewa powiedział dziennikarzom, że jego klient nie zamierza się odwoływać od wyroku sądu, który zdecydował o areszcie. Współpracuje z prowadzącymi dochodzenie, w czasie eksperymentu śledczego w mieszkaniu Karaglanowej szczegółowo opisał, jak postępował z ofiarą.

Jekaterina Karaglanowa

Jekaterina Karaglanowa zdobyła popularność w internecie jako blogerka i instagramerka. Jej profil na Instagramie obserwowało ok. 90 tysięcy internautów. Wielbiciele porównywali jej wygląd do filmowej gwiazdy Audrey Hepburn. W 2018 roku Karaglanowa wzięła udział w konkursie piękności zorganizowanym przez rosyjską wersję magazynu "Maxim". Ostatni post opublikowała w serwisie społecznościowym 22 lipca, z greckiej wyspy Korfu.