"Radykalne działania z dnia na dzień nie są możliwe"

Ścigaj: napuszczanie jednej grupy na drugą

22.04 | Agnieszka Ścigaj (Kukiz'15) nazwała pomysł premiera pozbawionym empatii. - On uderzył i skierował negatywną reakcję reszty społeczeństwa, szczególnie młodych ludzi, na osoby niepełnosprawne - powiedziała. - On powiedział tak: opodatkujemy was, czyli tych młodych ludzi, te 2,5 miliona ludzi, którzy wyjeżdżają, dlatego że uważają, że tu w Polsce nie da się założyć biznesu, nie da się rozwijać.

