- Mateusz Morawiecki osiągnął sukces w biznesie, przeszedł do polityki, decydując się zarabiać o wiele, wiele mniej. Myślę, że może być przykładem dla wielu osób - oświadczył w "Jeden na jeden" w TVN24 szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jak dodał, odnosząc się do publikacji "Newsweeka", jest "przekonany, że premier zgodnie z prawem wykazuje wszystkie elementy swojego stanu majątkowego".

"Newsweek" w poniedziałek napisał, że premier "żongluje swoim majątkiem tak, żeby pokazać z niego tylko to, co chce". Tygodnik twierdzi, że odnalazł kilka nieruchomości należących wcześniej do szefa rządu, o których opinia publiczna nie wie. Zdaniem dziennikarzy "Newsweeka" Mateusz Morawiecki, gdy dostawał propozycję wejścia do polityki, część majątku przepisywał na żonę.

"Sugestie i pomówienia formułowane pod adresem premiera"

Do tej publikacji odniósł się w "Jeden na jeden" w TVN24 szef kancelarii premiera Michał Dworczyk.

- Jest to absolutnie oburzające, że różnego rodzaju sugestie i pomówienia są formułowane pod adresem premiera. Premiera, który, o czym powszechnie wiadomo, przez wiele lat był prezesem banku komercyjnego niebędącego spółką skarbu państwa. Przez ten czas zarabiał pieniądze tak, jak zarabiają prezesi, członkowie zarządów - podkreślił.

Jak zaznaczył Dworczyk, "co roku banki publikują swoje raporty, w których wynagrodzenia prezesów są dostępne". - Premier Morawiecki składał oświadczenia, w związku z tym wystarczy kalkulator i odrobina czasu, żeby policzyć, jakie premier w tym czasie uzyskał wynagrodzenie - stwierdził.

- Robienie z tego sensacji jest dla mnie przejawem braku dobrej woli czy jakiejś niechęci politycznej - dodał. Podkreślił jednocześnie, że wszystkie oświadczenia są dostępne w internecie.

- Każdy może sobie sam wyrobić zdanie - dodał.

- [Mateusz Morawiecki - przyp. red.] chyba jako jedyny w polskiej polityce, a myślę, że i jeden z niewielu na świecie, osiągnąwszy sukces w biznesie, przechodzi do polityki, decydując się zarabiać o wiele, wiele mniej. Myślę, że może być przykładem dla wielu osób - zaznaczył.

"Zgodnie z prawem wykazuje elementy stanu majątkowego"

"Newsweek" twierdzi również, że premier nie wykazuje mieszkań w oświadczeniach majątkowych. Jak napisał tygodnik, chodzi między innymi o "willę na warszawskim Mokotowie za co najmniej 5 milionów złotych, w której zamieszkał z rodziną po przeprowadzce do stolicy".

- Jestem przekonany, że premier zgodnie z prawem wykazuje wszystkie elementy swojego stanu majątkowego - skomentował te doniesienia Michał Dworczyk.

